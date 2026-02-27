Турецкий флот вооружился новым ударным надводным беспилотником

ВМС Турции приняли на вооружение ударный беспилотный надводный аппарат SANCAR, производененный компанией Havelsan. Как уточняет Naval News, церемония состоялась на военно-морской базе Аксаз (юго-восточное побережье Эгейского моря).

Отмечается, что параллельно в технологическом кампусе Havelsan в Анкаре прошла церемония с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В столице страны заложили первый камень в основание будущего производственно-интеграционного комплекса тренажеров, предназначенных для подготовки летного персонала, операторов дронов и т.д. Также в Анкаре открыли технологический центр KAAN компании Turkish Aerospace Industries.

Надводный ударный беспилотник SANCAR, Турция Havelsan

Принятый на вооружение ударный надводный дрон построен на архитектуре ADVENT ROTA – адаптированной для беспилотников модификации боевой информационно-управляющей системы ADVENT, которой оснащаются турецкие корабли.

Аппарат несет передовые датчики, включая навигационный радар, систему автоматической идентификации, электронно-оптические модули, гидролокатор и систему кругового обзора.

Полезная нагрузка беспилотника предполагает размещение системы гидроакустической и минной борьбы с подводными угрозами, 12,7-мм дистанционно управляемого боевого модуля, пусковых установок управляемых ракет.

По словам представителей Havelsan, архитектура надводного дрона обеспечивает взаимодействие с системами турецкого флота, что позволит беспилотным средствам и кораблям с экипажем решать задачи согласованно.

Длина безэкипажного катера SANCAR – 12,7 метра, ширина – 3,3 метра. Он может применяться для защиты баз и портов; для разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR); для противоминных операций; для поисково-спасательных миссией.

Отметим, что SANCAR – уже пятый боевой надводный беспилотник, принятый на вооружение ВМС Турции. Ранее местный флот освоил безэкипажные катера MARLIN, ULAQ, SALVO и ALBATROS-S.

Что касается будущего производственно-интеграционного комплекса в кампусе Havelsan, то он позволит производить и интегрировать более 30 тренажеров ежегодно. Построенный на площади 60 000 кв. метров, комплекс обеспечит работой около 600 человек. Мощности рассчитаны на серийное производство роботизированных и автономных систем для имитации воздушных, надводных и наземных транспортных средств.

Технологический центр KAAN, открытый на территории кампуса Turkish Aerospace Industries, будет заниматься системной инженерией, разработкой программного обеспечения, испытаниями, кибербезопасностью платформ, а также решениями для моделирования и обучения. Центр обеспечит стратегическую инфраструктуру для исследований и разработок в области передового ПО, искусственного интеллекта и комплексных оборонных решений, а также сыграет ключевую роль в разработке национальных систем управления боевыми действиями, основанных на сетевых технологиях.