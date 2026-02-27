Российский дрон «Сибирячок-5» отправили на испытания в зону СВО

Дрон-разведчик «Сибирячок-5» проходит апробацию в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции начались испытания нового разведывательного беспилотника «Сибирячок-5», который представили российские изобретатели при поддержке «Кулибин-клуба». Об этом 26 февраля сообщили «Известиям» в Народном фронте.

«Сибирячок-5» — это в первую очередь разведывательный дрон, который делает видеофиксацию на местности, способен летать на расстояние до 20 км на высоте до 1 тыс. м. Он распознает цели: людей, автотранспорт и боевые машины. Также может нести на себе максимальную полезную нагрузку до четырех килограммов», — рассказал руководитель производства БПЛА «Сибирячок-5» компании «Гаскар» Александр.

Дрон на 95% состоит из отечественных комплектующих, включая собственные платы и моторы. Собственное производство электроники сделало беспилотник дешевле и позволило предприятию не зависеть от санкций стран Запада. Серийное производство БПЛА намечено на 2026 год.

Кроме того, в войска активно поставляется летающее крыло «Шторм». Более 200 таких аппаратов уже используются для аэроразведки местности, указания целей и отслеживания обстановки.

Еще одной новинкой стал тяжелый грузовой дрон, способный доставлять до 25 кг груза (боеприпасы, медикаменты, провизию и другое) на дистанцию до 20 км. Аппарат будет использовать различные системы для обхода средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Данный БПЛА позволяет сохранить жизни наших бойцов и вести скрытую доставку. С военной целью он также может использоваться, на него подвешиваются специальные сбросы», — добавил руководитель группы проектов компании Вадим.

Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» 19 декабря отметил, что РФ стала лидером по производству беспилотников и превосходит Вооруженные сил Украины (ВСУ). При этом в разработке — новые тяжелые дроны. Он добавил, что ситуация с беспилотной авиацией в российской армии «кардинальным образом» изменилась и в этом большая заслуга личной работы министра обороны Андрея Белоусова.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ