Российско-украинская встреча на высшем уровне, когда будет решено ее провести, станет финалом конфликта на Украине. Именно она поставит точку в его урегулировании – «финализирует» процесс.
Такое заявление сделал в ходе своего брифинга глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.
Он отметил, что на данный момент продолжается рабочий процесс, направленный на урегулирование украинского конфликта:
Чиновник заявил:
Он также отметил, что в процессе украинского урегулирования нельзя игнорировать ядерную риторику Киева и его западных союзников.
Глава президентской пресс-службы выразил от имени Кремля признательность американской администрации за помощь в переговорном процессе. Вместе с тем он отметил, что Вашингтон не прекращает увязывать вопросы мирного урегулирования с экономическими американо-российскими взаимоотношениями. Песков добавил, что вопросами экономики в ходе переговоров занимается в основном спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что конфликт на Украине находится в стадии «начала конца».