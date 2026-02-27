Войти
В США испугались дефицита снарядов

Фото: Brendan Mcdermid / Reuters
BD: Производитель артиллерийских снарядов для армии США отстал от графика

Завод в штате Техас, который производит артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров, ощутимо отстал от графика. Армия США испугалась возможного дефицита снарядов, пишет Breaking Defense (BD).

Глава отдела закупок армии Брент Ингрэм заявил Конгрессу США, что он недоволен темпами выпуска снарядов. Изначально военные планировали получать по сто тысяч изделий в месяц. Этот запрос связан с интенсивным применением артиллерии в ходе специальной военной операции (СВО) и поставками боеприпасов Киеву.

Для увеличения объемов выпуска открыли новый завод в Техасе, который оборудовали тремя универсальными производственными линиями. Однако предприятие пока не работает в полном объеме. По словам Ингрэма, сейчас для армии производят около 56 тысяч снарядов в месяц. При этом руководитель армейской программы закупок вооружения и боеприпасов Джон Рейм подчеркнул, что промышленность далека от реализации плана поставок.

В марте 2025 года стало известно, что новый завод в штате Миссури сможет ежегодно выпускать миллионы патронов 6,8х51 миллиметр для нового оружия армии США. Предприятие могут ввести в эксплуатацию в 2028 году.

