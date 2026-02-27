Baijiahao: Украина может получить новых пособников в лице Японии и Южной Кореи

Южная Корея и Япония могут начать помогать Украине, пишет автор на портале Baijiahao. Ответ русских оказался пугающим: если эти две страны вмешаются в конфликт, Россия заставит их пожалеть.

Блог Baijiahao: "Обитатель древних книг" (旧书栖息客)

Геополитические воды снова забурлили. Две азиатские страны, которые старались держать себя в рамках, постепенно скорректировали свои позиции по отношению к российско-украинскому конфликту, и в результате у Киева могут появится новые восточноазиатские союзники.

Правительство Южной Кореи рассматривает возможность присоединения к механизму НАТО "Список приоритетных потребностей Украины". Это будет означать, что Сеул впервые направит средства Киеву для закупки вооружений. С момента начала конфликта в 2022 году Республика Корея всегда строго придерживалась принципа непредоставления летального оружия Украине, но, похоже, она планируют его нарушить.

Реакция Москвы была довольно прямолинейной — она недвусмысленно предупредила, что это нанесет непоправимый ущерб отношениям двух стран, и Россия предпримет ответные меры. Предположительно, Москва активизирует сотрудничество с КНДР в экономической и военной сферах.

Корея — не единственная азиатская страна, на которую смотрит Украина. Задолго до того, как Южная Корея изменила свою позицию, Япония публично заявила о готовности присоединиться к этому механизму. Зеленский даже позвонил в Токио, выразив готовность встретиться с премьер-министром Санаэ Такаити, чтобы обсудить создание новых рамок двустороннего сотрудничества в сфере обороны.

Однако цели у Японии и Южной Кореи разные. Токио хочет изменить ограничения на экспорт вооружений, открыть пути для модернизации Сил самообороны и создать видимость участия страны в вопросах поддержания региональной безопасности. Южную Корею больше беспокоят реальные угрозы: Россия и КНДР продолжают укреплять военное сотрудничество, особенно в области ракет и снарядов. Зеленский специально раздувает тему потенциальных рисков, связанных с российско-северокорейским сотрудничеством, из-за чего Южная Корея не может избавиться от ощущения, что над ней нависла угроза.

Стоит отметить, что Москва по-разному вынесла предупреждения двум азиатским странам. Формулировка в адрес Японии была более резкой. Москва подчеркнула, что приобретенные на японские средства вооружения станут законной целью для России. В отношении Южной Кореи тон был более сдержанным — не было указано, какие конкретно ответные меры будут приняты. Возможно, в глазах России позиция Сеула еще может поменяться, но Япония уже давно находится на прицеле Москвы.