Войти
ИноСМИ

Позиции двух азиатских стран поменялись, Украина может обрести новых союзников (Baijiahao, Китай)

268
0
0
Южнокорейский танк K-1 во время военных учений в Паджу, Южная Корея
Южнокорейский танк K-1 во время военных учений в Паджу, Южная Корея.
Источник изображения: © AP Photo / Ahn Young-joon

Baijiahao: Украина может получить новых пособников в лице Японии и Южной Кореи

Южная Корея и Япония могут начать помогать Украине, пишет автор на портале Baijiahao. Ответ русских оказался пугающим: если эти две страны вмешаются в конфликт, Россия заставит их пожалеть.

Блог Baijiahao: "Обитатель древних книг" (旧书栖息客)

Геополитические воды снова забурлили. Две азиатские страны, которые старались держать себя в рамках, постепенно скорректировали свои позиции по отношению к российско-украинскому конфликту, и в результате у Киева могут появится новые восточноазиатские союзники.

Правительство Южной Кореи рассматривает возможность присоединения к механизму НАТО "Список приоритетных потребностей Украины". Это будет означать, что Сеул впервые направит средства Киеву для закупки вооружений. С момента начала конфликта в 2022 году Республика Корея всегда строго придерживалась принципа непредоставления летального оружия Украине, но, похоже, она планируют его нарушить.

Реакция Москвы была довольно прямолинейной — она недвусмысленно предупредила, что это нанесет непоправимый ущерб отношениям двух стран, и Россия предпримет ответные меры. Предположительно, Москва активизирует сотрудничество с КНДР в экономической и военной сферах.

Корея — не единственная азиатская страна, на которую смотрит Украина. Задолго до того, как Южная Корея изменила свою позицию, Япония публично заявила о готовности присоединиться к этому механизму. Зеленский даже позвонил в Токио, выразив готовность встретиться с премьер-министром Санаэ Такаити, чтобы обсудить создание новых рамок двустороннего сотрудничества в сфере обороны.

Однако цели у Японии и Южной Кореи разные. Токио хочет изменить ограничения на экспорт вооружений, открыть пути для модернизации Сил самообороны и создать видимость участия страны в вопросах поддержания региональной безопасности. Южную Корею больше беспокоят реальные угрозы: Россия и КНДР продолжают укреплять военное сотрудничество, особенно в области ракет и снарядов. Зеленский специально раздувает тему потенциальных рисков, связанных с российско-северокорейским сотрудничеством, из-за чего Южная Корея не может избавиться от ощущения, что над ней нависла угроза.

Стоит отметить, что Москва по-разному вынесла предупреждения двум азиатским странам. Формулировка в адрес Японии была более резкой. Москва подчеркнула, что приобретенные на японские средства вооружения станут законной целью для России. В отношении Южной Кореи тон был более сдержанным — не было указано, какие конкретно ответные меры будут приняты. Возможно, в глазах России позиция Сеула еще может поменяться, но Япония уже давно находится на прицеле Москвы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
Россия
Украина
Южная Корея
Япония
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.02 07:24
  • 1
В США оценили крупнейшие танковые силы в мире
  • 27.02 06:59
  • 0
Комментарий к "США обозначили угрозу с воздуха в будущем"
  • 27.02 04:49
  • 14687
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.02 02:15
  • 1
США обозначили угрозу с воздуха в будущем
  • 27.02 00:19
  • 0
Комментарий к "Российский Су-57 обвинили в изменении баланса сил в «подбрюшье НАТО»"
  • 26.02 23:35
  • 1
Комментарий к "Четыре года СВО: уроки и выводы"
  • 26.02 23:02
  • 0
Комментарий к "На Западе нашли у России первый в мире межконтинентальный истребитель-бомбардировщик" и "Первый в мире истребитель межконтинентальной дальности на службе России (Military Watch Magazine, США)"
  • 26.02 21:37
  • 0
Комментарий к "В США Т-95 сочли «лучшим российским танком, которого никогда не было»"
  • 26.02 20:49
  • 2
Совершил первый полет третий опытный образец лёгкого самолёта ЛМС-901 "Байкал" с двигателем ВК-800СМ
  • 26.02 19:44
  • 1
«Ничего невозможного нет». Удастся ли России взять под контроль Одессу?
  • 26.02 15:53
  • 1
В этом году в России планируют запустить 28-нанометровый литограф
  • 26.02 10:34
  • 1
Стало известно о разработке «неудержимой» ракеты мощнее «Орешника»
  • 26.02 01:45
  • 0
Комментарий к "«Лондон приближает ядерную войну». Британия допустила появление войск на Украине"
  • 26.02 00:44
  • 1
Преимущество практически во всём: Пентагон оценил потенциал ВС РФ в зоне СВО
  • 26.02 00:24
  • 1
"Ростех" поставил партию зенитных управляемых ракет для "Панцирей"