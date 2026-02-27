Для армии США заказали разработку рентгеновского зрения километровой дальности

Источник изображения: topwar.ru

Пентагон продолжает осваивать невероятный по своим размерам бюджет. В рамках освоения деньги выделяются на самые разные проекты, включая и те, которые в итоге остаются далеки от реального использования.

В рамках программы по «совершенствованию систем обнаружения» опубликован заказ на использование «рентгеновского зрения» для военных. Заказ получила компания RTX, которая занимается аэрокосмическими разработками, включая разработку авиационных двигателей.

В техническом задании заказа озвучивается требования по увеличению дальности «рентгеновского зрения» до 1 километра. Это, как подчёркивается, позволит оператору наблюдать за скрытыми объектами с расстояний, «которые ранее для такого мониторинга казались немыслимыми».

Основная проблема в реализации этого проекта состоит в достаточной мощности рентгеновского излучения для «просвечивания», например, укрытий на указанном расстоянии. Но немало и сопутствующих нюансов. Среди них – защитные костюмы для операторов, которые с перспективной системой рентгеновского зрения будут работать.

Пока эти проблемы обещают преодолеть, другая компания уже разрабатывает программный комплекс, который должен позволить подходящим образом визуализировать ту информацию, которую система «рентгеновского зрения» с большого расстояния будет получать.

Проект финансируется в рамках контракта с Агентством перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) по программе рентгеновского неизображающего анализа в экстремальных диапазонах (XENA).

Рентгеновское оборудование используется в военных целях и и целях безопасности и сейчас. Например, это работа традиционных рентгеновских сканеров для проверки содержимого автомобилей, вагонов. Однако здесь речь идёт о получении данных с километрового расстояния, а это уже совершенно иной подход и к мощности излучателя, и к целому ряду других параметров.

На данный момент известно о том, что при реализации проекта будут использоваться наработки специалистов Технологического института Джорджии.