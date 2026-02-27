Четвертая французская атомная подлодка типа "Барракуда" приступила к ходовым испытаниям

"Де Грасс", четвертая многоцелевая атомная подлодка класса "Сюффрен" (проект "Барракуда"), построенная для ВМС Франции, выполнила первый этап ходовых испытаний. Как уточняет Naval News, субмарина покинула верфь Naval Group в Шербуре 24 февраля, а тестирование бортовых систем проходило у берегов Нормандии.

Подлодка названа в честь графа Франсуа Жозефа Поля де Грасса. Он был французским военно-морским офицером, ставшим одной из важнейших фигур в североамериканской войне за независимость. Его наиболее значительным вкладом стала победа над британским Королевским флотом в битве при Чесапике (также известной как битва у мысов Вирджинии) в сентябре 1781 года.

Многоцелевая АПЛ "Де Грасс", Франция French Navy (Marine Nationale)

В недавнем интервью изданию Naval News адмирал Ксавье Пети, командующий французскими подводными силами (ALFOST), пояснил, что субмарина "Де Грасс" имеет ряд улучшений по сравнению с первыми тремя АПЛ класса "Сюффрен". Среди них – модернизированная версия боевой информационно-управляющей системы SYCOBS, которая добавляет новые функции, и средства радиоэлектронной борьбы нового поколения.

"Первый этап ходовых испытаний подлодки "Де Грасс" последовал за швартовными испытаниями, проводившимися с момента спуска АПЛ на воду в мае 2025 года, а также после запуска ядерного реактора в декабре 2025 года", – говорится в пресс-релизе компании Naval Group.

Напомним, что Французское агентство по оборонным закупкам (DGA) заказало шесть подводных лодок проекта "Барракуда". Они заменят многоцелевые АПЛ класса "Рюби", поступившие на вооружение в 1980-х годах. Первые три подлодки серии – "Сюффрен" , "Дюге-Труэн" и "Турвиль" – ввели в строй в июне 2022 года, в апреле 2024 года и в июле 2025 года соответственно.

Подлодку "Де Грасс" заложили в 2014 году и планируют передать французскому флоту в 2026 году.

Две последние субмарины серии "Барракуда", "Рюби" и "Касабьянка", заложили в 2019 и 2020 годах соответственно. Их должны ввести в строй до 2030 года.

Подводное водоизмещение АПЛ класса "Сюффрен" – 5100 тонн (надводное – 4700 тонн), длина корпуса – 99,5 метра, диаметр – 8,8 метра, осадка – 7,3 метра. Максимальная глубина погружения – более 350 метров, максимальная скорость под водой – 25 узлов (в надводном положении – 14 узлов). Автономность – 70 дней. Экипаж – 63 человека. Также на борту могут размещаться до 15 бойцов службы специальных операций.

Представители Naval Group отмечают, что субмарины этого типа способны выполнять задачи более 270 дней в году.

Подлодка вооружена 533-мм торпедами F21, противокорабельными ракетами SM-39 "Экзосет" и крылатыми ракетами "Скальп Навал", предназначенными для поражения береговой инфраструктуры. Кроме того, в состав оборудования включен перспективный беспилотный подводный аппарат D-19.