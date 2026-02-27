Rheinmetall поставит вооружение для БРМ "Лукс-2" ВС Германии

ЦАМТО, 26 февраля. Компания Rheinmetall 20 февраля объявила о подписании контракта стоимостью несколько сотен миллионов евро на поставку ключевых систем для бронированных разведывательных машин (БРМ) нового поколения "Лукс-2" (LUCHS 2) ВС Германии.

Контракт с Rheinmetall был подписан в начале февраля 2026 года. Компания, в частности, будет поставлять башню CT-025, автоматическую пушку Oerlikon KBA 25 и современные тренажеры.

Главным подрядчиком поставки БРМ "Лукс-2" является компания General Dynamics European Land Systems (GDELS). Поставки техники ВС Германии должны начаться в 2029 году.

Основную часть заказа выполнит подразделение Rheinmetall Electronics GmbH в Бремене, которое поставит GDELS 274 башни CT-025 к 2031 году. Это первый крупный заказ на недавно разработанную модульную необитаемую башню, модифицированную в соответствии с требованиями ВС Германии.

CT-025 разработана как базовая платформа и адаптируется для выполнения различных задач. Она оснащена стабилизированными системами обнаружения и цифровой сетью, что позволяет точно поражать наземные и воздушные цели, включая БЛА.

Цифровая система управления огнем, система стабилизацией вооружения, баллистический компьютер и совместимые с GVA/NGVA интерфейсы обеспечивают точную стрельбу даже в движении. Конфигурация для ВС Германии включает люк башни с дополнительной баллистической защитой, адаптированную систему подачи боеприпасов в соответствии с ограничениями по весу и оптимизированный профиль по высоте для совместимости с другими платформами.

Открытая модульная архитектура башни позволяет полностью интегрировать ее в цифровую платформу Rheinmetall Battlesuite. Это обеспечивает быструю интеграцию таких функций, как сопровождение целей с поддержкой ИИ и обновление программного обеспечения для конкретных задач, без изменения аппаратного обеспечения.

БРМ "Лукс-2" будет оснащена 25-мм автоматической пушкой Oerlikon KBA, производимой компанией Rheinmetall Italia S.p.A. в Риме. Это наиболее распространенное оружие компании Rheinmetall под боеприпас калибра 25x137 мм (выпущено более 6 тыс. ед.). Пушка с двухленточным питанием и тремя режимами стрельбы позволяет пробивать броню большинства современных бронетранспортеров и поражать цели на дальностях до 2500 м. Скорострельность пушки – 600 выстр./ мин. Новый боеприпас с неконтактным взрывателем обеспечивает эффективное поражение БЛА. Двухленточная подача позволяет быстро переключаться между двумя типами боеприпасов.

Компания Rheinmetall Electronics также поставит шесть тренажеров для имитации боевых действий. Поставка эталонной системы запланирована на середину 2028 года. Позднее она будет модернизирована к окончательной версии, в которой будут поставлены оставшиеся пять тренажерных систем.

Кроме того, Rheinmetall интегрирует на технику лазерную систему обучения и моделирования AGDUS. Она позволяет проводить реалистичные учения, включая стрельбу, в центре боевой подготовки СВ Германии.