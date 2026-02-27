Войти
АСЗ наметил проекты по развитию производственной системы

Координационный совет по развитию производственной системы Амурского судостроительного завода (АСЗ) утверждены к реализации 32 новых проекта. Как уточнили в пресс-службе предприятия, в 2026 году на заводе будут реализованы проекты в сферах управления, основного производства, технического развития, кадров, логистики и других подразделений верфи.

Тематика проектов различна, но все они направлены на создание наиболее рационального способа использования материальных и человеческих ресурсов для повышения эффективности и производительности труда.

Корвет "Резкий" в цехе Амурского судостроительного завода

Планируемый экономический эффект от реализации этих проектов – не менее 459 млн рублей.

В пресс-службе верфи отметили, что проектная деятельность на Амурском судостроительном заводе развернута с 2015 года. Реализация проектов помогает предприятию не только экономить финансовые средства, но и является возможностью раскрыть творческий потенциал амурских корабелов.

Амурский судостроительный завод выполняет обязательства по контрактам с Минобороны РФ, в рамках которых верфь должна передать российскому флоту два корвета проекта 20380 и четыре корвета проекта 20385. Также реализуется контракт на поставку четырех малых ракетных кораблей проекта 22800 (шифр "Каракурт").

В конце 2023 года АСЗ получил лицензию на строительство нового для предприятия типа кораблей – фрегатов проекта 22350.

Страны
Россия
Компании
АСЗ
Минoбороны РФ
Проекты
20380 Корвет-1
20385
22350
22800 МРК
