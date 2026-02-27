Индийцы впервые назвали цифру планируемых к закупке истребителей Су-57Э

Источник изображения: topwar.ru

Индии срочно нужен истребитель пятого поколения, и, скорей всего, это будет российский Су-57, а не американский F-35. Как пишет индийская пресса, Минобороны страны рассматривает вариант закупки российских самолетов, переговоры идут.

Индийцы планируют закупить на первом этапе порядка 40 истребителей пятого поколения. И это будут российские Су-57, потому что свой самолет аналогичного класса Индия создать не в состоянии. Была попытка закупить F-35, но все уперлось в отказ американцев в производстве этого самолета на индийских предприятиях. А это требование Индии является основным. Москва, в отличие от Вашингтона, готова к совместному производству новейших самолетов.

Как подчеркивается, цифра в 40 самолетов индийцами названа впервые, раньше такой информации не было. Возможно, что она и звучала в ходе переговоров, но за переговорный трек не выходила.

Закупка новейших российских истребителей рассматривается как важная мера по укреплению потенциала страны на фоне растущих вызовов в сфере безопасности. Цифра возможных закупок Су-57 названа впервые.

Согласно информации индийских и российских ресурсов, переговоры Москвы и Нью-Дели по Су-57 находятся на «глубокой стадии». Предварительно, индийцы хотят получить несколько самолетов, собранных в России, остальные собрать уже в Индии. Наши как бы не против, но хотелось бы увеличить количество готовых истребителей.