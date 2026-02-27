Войти
И так сойдёт: бронетехника Китая на учениях вновь ходит колоннами без прикрытия

224
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Китайские войска провели очередные маневры с бронетехникой в гористой местности. На этот раз отрабатывалась переброска тяжёлой техники в заданный район для последующих стрельб по целям.

Обращает на себя внимание тот факт, что учения НОАК в очередной раз сводятся к тому, что техника передвигается колоннами, будучи не защищённой системами «фронтовой» ПВО. Причём это передвижение - и есть этап учений, на котором само же Минобороны КНР акцентирует внимание в сводках о маневрах.

Самоходные гаубицы PLZ-07 калибра 122-мм прошли ровной колонной по открытой местности, с разных сторон близ которой - горы. Дистанция при движении китайских САУ составляла не более 40-50 м. Впереди колонны шла бронированная машина, выполняющая роль передвижного пункта координации и связи (штаба на гусеницах).

В НОАК отчитались о том, что учения прошли успешно, все поставленные командованием задачи были выполнены. Но было бы странно, если бы они в условиях полного отсутствия даже технически обозначенного противника они выполнены не были. Только если НОАК такими методами собирается участвовать в реальном боевом конфликте, то её стоит предупредить о более чем вероятном разочаровании. Даже при наличии противника с весьма ограниченными возможностями те же горы могли бы стать идеальным местом для атаки, например, с использованием противотанковых ракетных комплексов. Особенно в условиях, когда техника, идущая впереди, погружает другие бронемашины в клубы песка и пыли. Выстрел, попадание, неразбериха со всеми вытекающими.

Источник изображения: topwar.ru

Если же принимать во внимание последние тенденции в военной сфере, то эта колонна была бы уже через несколько минут «размотана» беспилотниками, которые могли бы запускаться противником как с тех же гор, так и из более отдалённых районов.

Получается, что НОАК либо не учится на уроках нашей СВО и хочет иметь «собственную СВО с собственным опытом», либо принципиально считает, что и так сойдёт… А защитные козырьки и обвесы пока в НОАК, надо полагать, вообще не котируются, как когда-то у нас.

