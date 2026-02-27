Войти
Ким Чен Ын заявил об успешности северокорейской ядерной военной программы

Ким Чен Ын
Ким Чен Ын.
Источник изображения: KCNA via Reuters

Ким Чен Ын: КНДР за прошедшие 5 лет успешно решила задачу ядерного сдерживания

Северная Корея успешно решила задачу ядерного сдерживания, заявил глава КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Выступая с отчетным докладом на съезде Трудовой партии Кореи (ТПК), Ким Чен Ын подчеркнул, что за минувшую пятилетку успешно решена важная историческая и политическая задача, гарантирующая ядерную политику КНДР. Корейская народная армия ответственно выполняет свою миссию, с помощью ядерных вооружений сдерживая агрессивные войны. Она, «зорко следя» за привычными военными учениями противников КНДР, решительно подавляла и срывала безрассудные провокации, обеспечивала баланс в регионе, надежно защищала всенародную борьбу за всестороннее развитие социализма.

Ким Чен Ын указал, что ТПК выдвинула курс на строительство самой сильной армии в мире. По словам главы государства, КНДР готова к немедленному возмездию в случае нападения любых сил.

25 февраля сообщалось, что 13-летняя дочь главы КНДР Ким Чжу Э возглавила ракетное подразделение страны.

Ранее Ким Чен Ына сфотографировали за рулем ракетной установки.

Борислав Агаджанов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
