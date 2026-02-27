Войти
Freire Shipyard поставит суда обеспечения ВМС Швеции

Логотип Freire Shipyard
Логотип Paulino Freire SA (Паулино фрейре).
Источник изображения: http://www.navalia.es/

ЦАМТО, 26 февраля. Агентство по МТО ВС Швеции (FMV) заключило c испанской компанией Freire Shipyard контракт на строительство четырех судов обеспечения для улучшения логистической поддержки ВМС страны.

Стоимость закупки пока не раскрывается.

Как сообщает Infodefensa.com, длина новых судов составит 47 м, максимальная ширина – 10,5 м, осадка – менее 3 м, водоизмещение – 840 т, грузоподъемность – до 60 т, экипаж – 16 человек. Они будут оснащены дизель-электрической энергетической установкой нового поколения, расчетная максимальная скорость – 12 узлов, автономность – до 10 суток. Конструкция катеров будет соответствовать сложным метеоусловиям региона Скандинавии, обеспечивая возможность навигации в ледовых условиях.

Процесс закупки судов начался летом 2024 года с разработки тактико-технических требований. По информации руководителя проекта в FMV Карла Йохана Видмарка, стратегия предусматривает приобретение гражданского судна и последующую установку на борту систем военного назначения. По данным FMV, катера будут переданы ВМС Швеции в 2030 году.

Контракт предусматривает строительство многоцелевых судов, предназначенных для выполнения задач поддержки ВМС Швеции. Каждый катер будет оснащен двумя основными и одним вспомогательным кранами, что позволит автономно осуществлять погрузочно-разгрузочные операции. Также они будут оборудованы кормовой аппарелью для погрузки и выгрузки транспортных средств.

