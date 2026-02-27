Войти
На Западе создают бронезащиту для военных в условиях экстремальных холодов

Источник изображения: topwar.ru

Компания Integris Composites из Нидерландов объединила группу производителей из западных стран AADT (Arctic Armor Development Team) для разработки арктической брони. Это означает, что на Западе создают бронезащиту для военных, действующих в условиях экстремальных холодов.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новая броня должна сохранять свои свойства и защищать солдат и технику во время боя в условиях экстремального холода. Ее следует спроектировать таким образом, чтобы при отрицательных температурах она оставалась такой же ударопрочной, гибкой и целостной. Такая защита, по задумке разработчиков, должна способствовать сохранению военнослужащими выносливости и боеспособности.

Это непростая задача, так как при низких температурах синтетические волокна в стандартной броне становятся более хрупкими, а это, в свою очередь, снижает их способность выдерживать ударную нагрузку. Кроме того, из-за влаги и наледи бронезащита становится более жесткой, что еще больше снижает ее гибкость и удобство.

Источник изображения: topwar.ru

В ходе реализации программы AADT ранние прототипы, создаваемые на основе композитных материалов, будут тестироваться в условиях экстремально низких температур, проходить испытания стрельбой. Помимо этого, разработчики задействуют методы компьютерного моделирования.

Компания Integris Composites считается одним из мировых лидеров в области создания средств защиты для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

