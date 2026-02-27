Литва окажет Украине дополнительную военную помощь

ЦАМТО, 26 февраля. Министр обороны Литвы Робертас Каунас в ходе визита на Украину, где прошли встречи в формате "Коалиция желающих" и "Северо-Балтийская восьмерка" (NB8), провел двусторонние встречи с президентом Украины В.Зеленским и министром обороны М.Федоровым.

Как заявил литовский министр после переговоров с В.Зеленским, для обеспечения защиты важных объектов инфраструктуры Литва передает Украине 30 зенитных управляемых ракет RBS-70. Поставка должна способствовать укреплению противовоздушной обороны Украины.

Ракета RBS-70 BOLIDE развивает скорость 2М и позволяет поражать цели (от самолетов и вертолетов до крылатых ракет и БЛА) на дальностях от 0,22 до 9 км и высотах от 0 до 5 км.

Как подтвердил министр, в январе-феврале 2026 года Литва оказала Украине помощь, передав 90 генераторов на сумму более 2 млн. евро, и готовится к передаче дополнительной партии дизель-генераторов, трансформаторов, электродвигателей и другого энергетического оборудования, необходимого для восстановления электроснабжения и поврежденной инфраструктуры.

Поддерживая противовоздушную оборону Украины, Литва вносит вклад в инициативу оказания Украине помощи в приоритетных сферах PURL (Prioritised Ukraine Requirements List).

Министр также отметил, что вскоре на Украину через Клайпедский СПГ-терминал прибудет новая партия сжиженного природного газа (СПГ) из США.

Р.Каунас отметил, что поддержка Украины и ее стремление к членству в Европейском союзе станут одним из стратегических приоритетов Литвы во время ее председательства в Совете ЕС в 2027 году.

Двусторонняя встреча с министром обороны Украины М.Федоровым была посвящена, главным образом, вопросам двустороннего сотрудничества в сфере военной промышленности. Было достигнуто соглашение об укреплении сотрудничества в развитии совместного литовско-украинского производства вооружений как в Литве, так и на Украине.