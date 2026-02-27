Войти
ЦАМТО

Литва окажет Украине дополнительную военную помощь

232
0
0
ПЗРК RBS-70 NG
ПЗРК RBS-70 NG.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 26 февраля. Министр обороны Литвы Робертас Каунас в ходе визита на Украину, где прошли встречи в формате "Коалиция желающих" и "Северо-Балтийская восьмерка" (NB8), провел двусторонние встречи с президентом Украины В.Зеленским и министром обороны М.Федоровым.

Как заявил литовский министр после переговоров с В.Зеленским, для обеспечения защиты важных объектов инфраструктуры Литва передает Украине 30 зенитных управляемых ракет RBS-70. Поставка должна способствовать укреплению противовоздушной обороны Украины.

Ракета RBS-70 BOLIDE развивает скорость 2М и позволяет поражать цели (от самолетов и вертолетов до крылатых ракет и БЛА) на дальностях от 0,22 до 9 км и высотах от 0 до 5 км.

Как подтвердил министр, в январе-феврале 2026 года Литва оказала Украине помощь, передав 90 генераторов на сумму более 2 млн. евро, и готовится к передаче дополнительной партии дизель-генераторов, трансформаторов, электродвигателей и другого энергетического оборудования, необходимого для восстановления электроснабжения и поврежденной инфраструктуры.

Поддерживая противовоздушную оборону Украины, Литва вносит вклад в инициативу оказания Украине помощи в приоритетных сферах PURL (Prioritised Ukraine Requirements List).

Министр также отметил, что вскоре на Украину через Клайпедский СПГ-терминал прибудет новая партия сжиженного природного газа (СПГ) из США.

Р.Каунас отметил, что поддержка Украины и ее стремление к членству в Европейском союзе станут одним из стратегических приоритетов Литвы во время ее председательства в Совете ЕС в 2027 году.

Двусторонняя встреча с министром обороны Украины М.Федоровым была посвящена, главным образом, вопросам двустороннего сотрудничества в сфере военной промышленности. Было достигнуто соглашение об укреплении сотрудничества в развитии совместного литовско-украинского производства вооружений как в Литве, так и на Украине.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Литва
США
Украина
Продукция
RBS-70
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.02 07:24
  • 1
В США оценили крупнейшие танковые силы в мире
  • 27.02 06:59
  • 0
Комментарий к "США обозначили угрозу с воздуха в будущем"
  • 27.02 04:49
  • 14687
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.02 02:15
  • 1
США обозначили угрозу с воздуха в будущем
  • 27.02 00:19
  • 0
Комментарий к "Российский Су-57 обвинили в изменении баланса сил в «подбрюшье НАТО»"
  • 26.02 23:35
  • 1
Комментарий к "Четыре года СВО: уроки и выводы"
  • 26.02 23:02
  • 0
Комментарий к "На Западе нашли у России первый в мире межконтинентальный истребитель-бомбардировщик" и "Первый в мире истребитель межконтинентальной дальности на службе России (Military Watch Magazine, США)"
  • 26.02 21:37
  • 0
Комментарий к "В США Т-95 сочли «лучшим российским танком, которого никогда не было»"
  • 26.02 20:49
  • 2
Совершил первый полет третий опытный образец лёгкого самолёта ЛМС-901 "Байкал" с двигателем ВК-800СМ
  • 26.02 19:44
  • 1
«Ничего невозможного нет». Удастся ли России взять под контроль Одессу?
  • 26.02 15:53
  • 1
В этом году в России планируют запустить 28-нанометровый литограф
  • 26.02 10:34
  • 1
Стало известно о разработке «неудержимой» ракеты мощнее «Орешника»
  • 26.02 01:45
  • 0
Комментарий к "«Лондон приближает ядерную войну». Британия допустила появление войск на Украине"
  • 26.02 00:44
  • 1
Преимущество практически во всём: Пентагон оценил потенциал ВС РФ в зоне СВО
  • 26.02 00:24
  • 1
"Ростех" поставил партию зенитных управляемых ракет для "Панцирей"