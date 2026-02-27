9-мм пистолет-пулемёт ППК-20 постановлением кабмина принят на вооружение ОВД

Источник изображения: topwar.ru
Пистолет-пулемет ППК-20 принят на вооружение российской полиции, такую информацию выдает концерн «Калашников». Оружие модернизировано с учетом применения в зоне СВО.
Пистолетом-пулеметом ППК-20 теперь будут вооружаться и полицейские. Ранее он был принят на вооружение ФСБ и Росгвардии. Как подчеркнули в концерне, данное оружие пользуется у силовиков высоким спросом из-за своих высоких характеристик. Да и зарубежные заказчики отмечают этот пистолет-пулемет.
Как отмечается, ППК-20 был усовершенствован с учетом применения в зоне СВО. В основном изменения коснулись применяемых патронов, в линейку были добавлены бронебойные и другие патроны, в том числе и зарубежного производства.
Напомним, что на вооружении ОВД стоит 9-мм пистолет-пулемет «Витязь-СН», 40-мм подствольный гранатомет 6Г34, 9-мм пистолет Лебедева компактный ПЛК, 5,45-мм автомат Калашникова АК-12 и 7,62-мм автомат Калашникова АК-15.