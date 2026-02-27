В МВФ оценили планы США по увеличению военного бюджета

ЦАМТО, 26 февраля. США могут выполнить планы по росту военного бюджета в 2027 году до 1,5 трлн. долл., но при этом следует уделять внимание сокращению госдолга.

Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, отвечая на вопрос "РИА Новости".

"США в состоянии финансировать свои расходы, государственные расходы. Однако мы рекомендуем уделять внимание снижению долга и дефицита бюджета в среднесрочной перспективе", – сообщила К.Георгиева.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о цели увеличения бюджета Пентагона в 2027 году до уровня в 1,5 трлн. долл.