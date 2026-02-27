Войти
Польша отказывается бесплатно передавать Киеву оставшиеся истребители МиГ-29

МиГ-29 ВВС Польши
МиГ-29 ВВС Польши.
Источник изображения: www.belvpo.com

ЦАМТО, 26 февраля. Польша не хочет бесплатно передавать Украине оставшиеся у нее истребители МиГ 29, рассчитывая получить компенсацию от Евросоюза, сообщил "РИА Новости" источник, знакомый с ходом переговоров по данному вопросу.

"На балансе у польских военных остаются еще самолеты, которые могли бы быть переданы Украине. Это около 14 МиГ-29, из которых шесть-восемь пригодны к выполнению полетов. Но сейчас обсуждение их передачи Киеву фактически заблокировано, так как речь идет о деньгах", – сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что Войско польское уже не нуждается в этих самолетах, так как их ресурс уже практически выработан, а ремонт и модернизация нерациональны. При этом он отметил, что польские власти ранее заявляли о готовности передать эту технику Украине.

По словам собеседника агентства, Польша ранее "получала солидные суммы возмещений" из европейских фондов за поставленное Киеву вооружение, включая прошлую партию МиГ-29, которая была передана несколько лет назад.

"Теперь же выплаты возмещений, которые должны были компенсировать Польше часть затрат на поставляемое вооружение Украине, были заморожены из за постоянного вето Венгрии на блок решений в Совете ЕС. Венгрия препятствует выделению средств", – заявил он.

По данным источника "РИА Новости", Варшава настаивает на "конкретных финансовых гарантиях" прежде, чем согласиться на передачу оставшихся самолетов.

"По мнению руководства страны, которое решает эти вопросы, было бы слишком расточительно отдать технику просто так и остаться с пустыми руками. Но сейчас механизм компенсации заблокирован", – сказал он.

В Варшаве ранее уже выразили обеспокоенность действиями Венгрии: глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский пожаловался на блокирование компенсационных выплат.

