Войти
Военное обозрение

ЗСУ в ВСУ: «Шилка» обретает вторую жизнь

225
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В первой половине ноября прошлого года появилась информация о том, что украинские волонтёры профинансировали ремонт и модернизацию 16 зенитных комплексов малой дальности ЗСУ-23-4М «Шилка» до стандарта ЗСУ-23-4М-А1.

Усовершенствование, призванное значительно повысить возможности обнаружения воздушных целей (включая БПЛА) и улучшить точность и огневую мощь комплексов, включает установку новой СУО и замену устаревшей РЛС 1РЛ33М на новый украинский радар под названием «Рокач-АС». Он работает на дальности до 35 км, а при отслеживании малых целей с габаритами 1 кв. м дистанция составляет 20 км, а размером 0,1 кв. м – 7-10 км.

Эти параметры позволяют эффективно обнаруживать не только самолёты и вертолёты, но и большинство малых и средних БПЛА и крылатые ракеты. Кроме того, аналоговые системы ЗСУ-23-4М-А1 заменены на цифровое оборудование. «Шилка» также оснащается современной навигационной системой.

Источник изображения: topwar.ru

Первая партия из как минимум 4 обретших вторую жизнь «Шилок» была передана ВСУ в декабре прошлого года. Всего же, по словам волонтёров, планируется передать «десятки» установок. Общая стоимость проекта составила 400 млн гривен. Как утверждается, благодаря модернизации время реакции «Шилки» сократилось с 18 до 0,2 секунды, дальность обнаружения удвоилась, количество одновременно отслеживаемых целей увеличилось с 1 до 20.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Шилка
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.02 07:24
  • 1
В США оценили крупнейшие танковые силы в мире
  • 27.02 06:59
  • 0
Комментарий к "США обозначили угрозу с воздуха в будущем"
  • 27.02 04:49
  • 14687
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.02 02:15
  • 1
США обозначили угрозу с воздуха в будущем
  • 27.02 00:19
  • 0
Комментарий к "Российский Су-57 обвинили в изменении баланса сил в «подбрюшье НАТО»"
  • 26.02 23:35
  • 1
Комментарий к "Четыре года СВО: уроки и выводы"
  • 26.02 23:02
  • 0
Комментарий к "На Западе нашли у России первый в мире межконтинентальный истребитель-бомбардировщик" и "Первый в мире истребитель межконтинентальной дальности на службе России (Military Watch Magazine, США)"
  • 26.02 21:37
  • 0
Комментарий к "В США Т-95 сочли «лучшим российским танком, которого никогда не было»"
  • 26.02 20:49
  • 2
Совершил первый полет третий опытный образец лёгкого самолёта ЛМС-901 "Байкал" с двигателем ВК-800СМ
  • 26.02 19:44
  • 1
«Ничего невозможного нет». Удастся ли России взять под контроль Одессу?
  • 26.02 15:53
  • 1
В этом году в России планируют запустить 28-нанометровый литограф
  • 26.02 10:34
  • 1
Стало известно о разработке «неудержимой» ракеты мощнее «Орешника»
  • 26.02 01:45
  • 0
Комментарий к "«Лондон приближает ядерную войну». Британия допустила появление войск на Украине"
  • 26.02 00:44
  • 1
Преимущество практически во всём: Пентагон оценил потенциал ВС РФ в зоне СВО
  • 26.02 00:24
  • 1
"Ростех" поставил партию зенитных управляемых ракет для "Панцирей"