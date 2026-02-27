Войти
ВС Германии получили первую партию ББМ CAVS

ББМ CAVS
ББМ CAVS.
Источник изображения: Patria

ЦАМТО, 26 февраля. Компания Patria Deutschland передала ВС Германии первые пять предсерийных образцов бронированных машин CAVS с колесной формулой 6x6.

По информации Hartpunkt.de, передача состоялась на базе материального обеспечения Федерального ведомства Германии по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) в Цайтхайне.

Как сообщал ЦАМТО, Германия присоединилась к программе поставки унифицированных бронированных машин CAVS (Common Armoured Vehicle System) с колесной формулой 6x6 в апреле 2023 года, подписав техническое соглашение об участии в проекте, а в мае 2024 года – соглашение о проведении НИОКР для разработки ББМ. В январе 2025 года Германия присоединилась к рамочному соглашению о закупке CAVS, что позволяет приобретать серийные бронемашины.

Министерство обороны Германии планирует заменить новыми бронемашинами устаревшие ББМ "Фукс".

В декабре 2025 года власти Германии заключили с Patria два контракта на закупку ББМ в рамках программы CAVS. В целом стоимость приобретения превысит 2 млрд. евро, включая твердый заказ на сумму более 1 млрд. евро, а также опционы. Контракты предусматривают приобретение до 876 бронированных машин в четырех различных вариантах, в том числе оснащенных башенным минометным комплексом Patria NEMO и дистанционно управляемым модулем вооружения RS4 норвежской компании Kongsberg.

По условиям контракта, поставки должны начаться в 2026 году. На следующем этапе Patria передаст технологии производства немецким партнерам FFG, JWT и KNDS, с которыми компания подписала соглашение о промышленном сотрудничестве в начале 2024 года. Первые произведенные в Германии бронемашины будут поставлены в 2027 году. В итоге в стране будет создан полный цикл производства для удовлетворения перспективных потребностей Вооруженных сил Германии.

