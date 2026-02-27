Российское решение по мокрому выхлопу сократит сроки поставки

Даже в условиях действия антироссийских санкций значительная часть комплектующих для производства гражданских судов продолжает закупаться за границей, что негативно сказывается на сроках поставки и ритмичности работы верфей. Об этом заявил глава Морской коллегии РФ Николай Патрушев во время совещания по данной тематике, проведенного 25 февраля. По его словам, нехватка отечественных изделий наблюдается практически по всем направлениям: от главных двигателей и генераторов до лебёдок. Хватает и других примеров. В частности, в ряде случаев при постройке судов с двигателями мощностью до 600 кВт для реализации мокрого выхлопа все еще используются изделия зарубежных поставщиков (Vetus, Halyard, Whisper Power и т.п.), хотя в России уже создано полностью отечественное решение, не уступающее импортным образцам.

Подавляющее большинство судов для генерации электроэнергии и обеспечения движения используют силовые установки на основе двигателей внутреннего сгорания. Это создает проблему удаления выхлопных газов, температура которых, в зависимости от типа используемого топлива, может варьироваться от 300 до 900 градусов. Затрудняет задачу расположение двигателей, которые находятся в машинном отделении – на удалении от борта или палубы.

Дополнительные сложности вызывают дымность выхлопных газов и их объем. При реализации систем сухого выхлопа на судне приходится отводить выхлопные патрубки максимально высоко над верхней палубой, чтобы выбросы не мешали эксплуатации самого судна.

Системы мокрого выхлопа предлагают другое решение: за счет орошения водой из контура охлаждения температура выхлопных газов опускается до 65 градусов и ниже, а также уменьшается их объем и, соответственно, скорость движения по выхлопной магистрали, что снижает шумность выхлопа.

Принцип работы системы мокрого выхлопа

Петербургская компания "НПП Эквилибриум" разработала линейку систем мокрого выхлопа "РОКОТ", которые работают с судовыми двигателями в диапазоне мощности от 10 до 600 кВт. Решение состоит из таких компонентов, как узел орошения, водяной замок, блок аварийно-предупредительной сигнализации и водораспределительный узел.

"Можно реализовать выхлоп в борт, не опасаясь повреждения или оплавления обшивки корпуса, исключив влияние горячего выхлопа на экипаж и пассажиров, – пояснил гендиректор "НПП Эквилибриум" Никита Максимов. – Кроме того, после орошения выхлопные газы не поднимаются вверх, выходя из магистрали, а клубятся над поверхностью воды, постепенно оседая и рассеиваясь".

По его словам при реализации системы мокрого выхлопа важно соблюдать следующие особенности:

• препятствовать попаданию воды в двигатель из контура охлаждения;

• препятствовать попаданию воды в двигатель из самой магистрали;

• минимизировать попадание воды в магистраль из-за борта;

• минимизировать величины противодавления (потери напора);

• оптимизировать скорость выхлопных газов в магистрали;

• обеспечить аварийно-предупредительную сигнализацию о работе системы;

• обеспечить оптимальные акустические характеристики (снижение шума).

Никита Максимов заверил, что конструкторы "НПП Эквилибриум" учитывают все перечисленные моменты при проектировании, изготовлении и комплектации оборудования.

"При проектировании систем мокрого выхлопа для нас на первом месте стоит эффективность, – подчеркнул он. – Это значит, что мы исходим из использования минимального количества элементов системы, а также минимального диаметра – для снижения общей массы оборудования, его габаритов и стоимости при соблюдении остальных требований по противодавлению, температуре и шумности".

Специалисты "НПП Эквилибриум" следуют принципу дозирования воды и эффективного орошения, ведь применение всего объема, используемого для охлаждения двигателя, для нужд мокрого выхлопа – крайне избыточно. Оно приводит к необходимости увеличения диаметра магистрали, устройства сепараторов и стоков для удаления воды в магистралях, высота подъема которых относительно точки излива превышает 1500 мм, и к прочим сложностям.

"Узел орошения обеспечивает эффективный расход воды, снижает противодавление и контролирует температуру, а водораспределительный узел регулирует подачу воды в выхлопную магистраль, – рассказал Никита Максимов. – Остальная вода контура охлаждения отводится либо в специально предусмотренный для этого патрубок в борту судна, либо может изливаться в самом конце выхлопного тракта, практически сразу за борт, где она уже не оказывает негативного влияния на магистраль".

Система "РОКОТ" разработана в строгом соответствии с требованиями правил Российского морского регистра судоходства и Российского классификационного общества. "НПП Эквилибриум" предлагает как готовые отдельные узлы к поставке, так и проектирование, моделирование и выполнение расчётов под конкретный проект. При этом сроки поставки кратно меньше, чем у иностранных производителей.