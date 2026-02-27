Войти
«Турецкий Калаш»: Турция представила прототип новой винтовки

Источник изображения: topwar.ru

На немецкой выставке Enforce Tac 2026 турецкая компания Girsan, специализирующаяся на производстве огнестрельного оружия, представила прототип новой автоматической винтовки на базе автомата Калашникова. По словам её представителей, выход на рынок с новым изделием запланирован на 2027 год. Турки даже не скрывают, что, по сути, скопировали, «Калаш».

Платформа АК-47 сочетает в себе непревзойденную надёжность с простотой производства, совместимостью с глобальной логистикой, экономичностью и возможностью модернизации в долгосрочной перспективе.

Однако технические характеристики нового изделия и потенциальные заказчики раскрыты не были.

Как указывается в западной прессе, простота эксплуатации и обслуживания является неизменным преимуществом АК-47. В настоящее время к семейству Калашникова относятся АКМ, АК-74, АК-74М, а также сравнительно свежие серии АК-100, АК-12, АК-15, АК-19 и АК-308, получившие полимерные приклады, планки для крепления аксессуаров и альтернативные калибры.

По всему миру производятся различные варианты АК-47, включая китайский Type 56, северокорейские Type 68 и Type 88, польский PMK и Tantal WZ88, румынские PM md. 63 и md. 65, а также финскую серию РК, созданную на основе РК 62.

Girsan является частным производителем оружия, выпускающим пистолеты, дробовики и сопутствующие комплектующие. В частности, компания изготавливает пистолет MC P35 (модернизированный Browning Hi Power под патрон 9×19 мм), который был выбран для американских спецподразделений.

  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Турция
Продукция
АК-100
АК-12
АК-74 "Калашников"
АК-74М
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
