Для борьбы с «Геранями»: Германия представила противодроновый комплекс Garmr

Компания Diehl Defence из Германии представила мобильную систему противодействия БПЛА Garmr, оснащенную системой обнаружения с поддержкой ИИ, пулемётами и беспилотниками-перехватчиками. Дальность действия комплекса может превышать 70 км в зависимости от конфигурации.

Garmr вооружён 7,62-мм и 12,7-мм пулемётами и БПЛА-перехватчиками, что позволяет системе работать на различных эшелонах ПВО – в ближнем и среднем радиусе. Также планируется установка 20-мм стабилизированной пушки с дистанцией огня до 1000 м. Комплекс создан на основе новейшей противодроновой системы Kinetic Defence Vehicle (KDV).

Garmr предлагается в двух вариантах: Garmr SRS (ближнего действия) и Garmr MRS (среднего действия). Версия SRS использует перехватчик с электроприводом Cicada, который может нести полезную нагрузку массой 500 г – либо осколочную боеголовку, либо сеть для захвата цели. Скорость полёта Cicada составляет 200 км/ч, номинальная дальность до 5 км, но может быть увеличена при внешнем целеуказании.

Модификация MRS оснащена дополнительными БПЛА Destinus Hornet Block 2. Всего на машине могут разместиться от 10 до 20 дронов. Расчёт составляет 2 чел.

Garmr оборудована собственным радаром и электрооптическими датчиками, но может подключаться к внешним сетям ПВО, получая стороннее целеуказание. Несколько машин Garmr в состоянии работать скоординированно, обмениваясь данными. Как утверждает разработчик, комплекс может бороться как с небольшими мультикоптерами, так и с более габаритными изделиями, такими как «Герань».

Garmr использует в качестве платформы бронеавтомобиль Enok AB, который создан на базе Mercedes-Benz G-Class серии 464.