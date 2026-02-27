Войти
В Индии завершилось военно-морское учение «МИЛАН-2026»

188
0
0
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

В Индии завершилось многонациональное военно-морское учение «МИЛАН-2026», в котором Военно-Морской Флот России представлял экипаж фрегата «Маршал Шапошников». Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).


Российские моряки и представители других стран-участниц учения в течение пяти дней отрабатывали в Бенгальском заливе элементы совместного маневрирования, ведения морского боя с выполнением стрельб из корабельных артустановок по морским и воздушным целям, а также вели противолодочные действия в составе отрядов кораблей.

Кроме того, в рамках «МИЛАН-2026» корабли поэтапно форсировали районы с минной опасностью, освобождали условно захваченное судно и проводили досмотровые операции.

В пресс-службе ТОФ отметили, что основное внимание было уделено поисково-спасательному обеспечению и совместным действиям при спасении терпящих бедствие в море.

Церемония закрытия многонационального военно-морского учения «МИЛАН-2026» и подведение его итогов состоялись на борту индийского авианосца «Викрант».

Церемония открытия международного военно-морского учения «МИЛАН-2026» 20 февраля прошла в индийском порту Вишакхапатнам. В рамках мероприятия состоялся пеший парад экипажей участвующих в учении судов. Учения организуются с периодичностью раз в два года военно-морскими силами (ВМС) Индии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Проекты
Авианосец
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
  Разделы новостей
