Telegram глушат, но это не влияет на выполнение задач, заявил военный

Боевая работа расчета САУ 2С44 "Гиацинт-К" в зоне проведения СВО
Боевая работа расчета САУ 2С44 "Гиацинт-К" в зоне проведения СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

РИА Новости: ограничения Telegram не мешают российским военным выполнять задачи

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Ограничения, накладываемые на работу Telegram и других мессенджеров, не мешают выполнению задач российскими военнослужащими, участвующими в спецоперации, рассказал старший механик группировки войск "Север" с позывным "Барбос".

Военнослужащим 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) в составе группировки войск "Север" были вручены государственные и ведомственные награды за проявленное мужество, профессионализм и успешное выполнение боевых задач в ходе спецоперации.

"Несмотря на то, что Telegram сейчас глушат и многие мессенджеры, на нашу работу это никак не влияет. У нас есть своя внутренняя военная связь, то есть мы работаем по ней. Также у нас есть радиостанции, свой интернет", - приводит слова "Барбоса" Минобороны РФ.

Он уточнил, что российские бойцы выполняют свою работу, несмотря на огневое воздействие противника. Беспилотников, по его словам, становится больше.

