Морпехи рассказали о последствиях блокировки Starlink и замедлении Telegram

РИА Новости: блокировка Starlink не повлияла на работу российских беспилотников

ДОНЕЦК, 26 фев – РИА Новости. Блокировка терминалов Starlink и замедление Telegram не оказали заметного влияния на работу российских беспилотников и координацию подразделений, рассказал РИА Новости оператор БПЛА самолетного типа Zala батальона беспилотных систем 55-й дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки "Центр", с позывным "Сет".

"Команды поступают нам не мессенджерами, Telegram, Whatsapp, либо какими-то подобными. У нас есть свои сети российского производства. Они защищенные, безопасные. Отключение Starlink на нас никак не повлияло. У нас интернет всегда в доступности", – сообщил "Сет".

Боец уточнил, что его расчет постоянно на связи с командованием, а также с соседними расчетами для взаимодействия.

На минувшей неделе замминистра обороны России Алексей Криворучко заявил, что отключение Starlink никак не сказалось на управлении войсками и системе связи в зоне СВО.