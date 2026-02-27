Войти
Вестник Мордовии

Знаменитые "Брови Ильича" пригодились Т-62М, участвующим в СВО

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

В 80-е годы средние танки Т-62 стали основными боевыми машинами соединений Ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Первый опыт их боевого применения продемонстрировал, что танки нуждаются в повышении характеристик защищенности.

По настоянию военных конструкторы создали блоки со стальными пластинами внутри и полостями между ними, заполненными пенополиуретаном. Получилась настоящая многослойная броня, которая должна была противостоять выстрелам из реактивных пехотных гранатометов и противотанковых управляемых ракет.

Их разместили в передней части башни, с двух сторон от 115-мм пушки. Встречались также образцы "шестьдесят вторых", на которых такие же блоки прикрывали и корму. Правда, такая версия установки большого распространения не получила.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

За характерную форму эти конструкции у бойцов 40-й общевойсковой армии получили полушутливое прозвище "Брови Ильича" - имелся в виду Леонид Ильич Брежнев, как известно имевший густые брови.

Дополнительное бронирование получила и верхняя лобовая деталь. По рассказам танкистов, эта разработка не раз спасала находившиеся за броней экипажи.

Можно добавить, что Т-62, получившие к обозначению букву "М", оборудовали еще и противоминной защитой днища. Это тоже сильно пригодилось, учитывая, как плотно на некоторых направлениях душманы минировали местность.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Машины, участвующие в специальной военной операции, также имеют такие "брови". Судя по видеоматериалам, поступающим с линии боевого соприкосновения, некоторые танки поверх контейнеров снабжены еще и динамической защитой, которая добавляет шансов на выживание на поле боя. Все это свидетельствует о том, что отечественная техника имеет бесконечный модернизационный запас.

Алексей Брусилов

  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Продукция
Т-62
