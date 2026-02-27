Козырной груз: в зоне СВО появился дрон-штурмовик «Почтальон»

Новые комплексы гарантированно уничтожают огневые точки при атаках укрепрайонов противника

В зоне проведения специальной военной операции наши бойцы стали использовать наземный робототехнический комплекс «Почтальон». Эта небольшая машина способна доставить до 30 кг взрывчатки на позиции противника, оставить ее и вернуться обратно. Смертоносная «посылка» взрывается по команде оператора. Таким образом, робот становится многоразовым. Помимо доставки разрушительного груза, он способен выполнять множество других задач, сохраняя жизни бойцов при проведении штурмов как вне населенных пунктов, так и в плотной застройке, отмечают эксперты.

Для чего нужны НРТК

Наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Почтальон» создали инженеры отдельного полка беспилотных систем «Буревестник» Добровольческого корпуса. Это небольшая машина на гусеничной платформе, управляемая по радиосвязи с отсеком для взрывчатки, который расположен в корме, рассказали «Известиям» разработчики.

— Само название говорит о том, что «Почтальон» осуществляет доставку «посылок» — в данном случае в виде взрывчатки на позиции противника, — уточнил заместитель командира «Буревестника» с позывным Космос.

Робот способен перевозить взрывчатые вещества массой до 30 кг или три противотанковые мины ТМ. Мощность такого заряда позволяет уничтожать даже бетонные огневые точки в городской или промышленной застройке, объяснили разработчики.

Проходимость и маневренность робота позволяет ему не только преодолевать пересеченную местность, но и забираться в блиндажи противника, отметили разработчики.

«Почтальон» может развивать приличную скорость и имеет большой запас хода. Тактика использования НРТК проста: снаряженный взрывчаткой дрон должен пробраться к позициям противника, оставить там заряд и ретироваться. Смертоносная «посылка» взрывается по команде оператора.

Такие системы, как «Почтальон», нужны для прорыва хорошо оборудованной обороны противника, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Мы видели, как наши бойцы взрывают огневые точки или блиндажи ВСУ противотанковыми минами ТМ, — рассказал он. — Это огромный риск и идут на него осознанно, иначе противника не уничтожить. Новый дрон поможет решить эти проблемы без лишних рисков для личного состава. Габариты машины позволяют подобраться к укреплениям врага, в том числе и под защитой дымовой завесы, оставить свой смертоносный груз и совершить подрыв.

Внедрение боевых роботов — это переход к сражениям нового поколения, где главным приоритетом становится сбережение личного состава, рассказал «Известиям» действительный член Академии военных наук, сенатор СФ Игорь Мурог.

— Такие комплексы дистанционно подавляют укрепления и расчищают минные поля, выполняя опасную работу вместо штурмовых групп, — подчеркнул он.

Разработкой НРТК в России занимаются больше 10 лет. Первые серийные машины — семейство боеспособных наземных НРТК «Уран» — были созданы и опробованы еще до начала СВО, напомнил Василий Дандыкин.

— Всё началось с саперной версии этой машины — ее применяли в Сирии, — рассказал он «Известиям».

Потом начали работать над модификацией платформы. На нее стали устанавливать боевые модули с разным вооружением — пулеметами и гранатометами. И к СВО наши войска подошли с опытом использования наземных роботизированных систем.

Беспилотные разработки 1930-х годов

Фактически мы становимся свидетелями возвращения идеи, опробованной еще в первой половине ХХ века, но на качественно новом технологическом витке, отметили эксперты.

— Современные разработки наших добровольцев прямо или косвенно опираются на фундаментальную базу, — рассказал Игорь Мурог. — Еще в 1930-е годы советские инженеры создали, например, «телетанки» ТТ-26, заложив основу концепции безэкипажных платформ.

Потом в эту гонку включились другие страны. Немецкие войска применяли танкетки серии «Голиаф» для доставки зарядов к укреплениям противника, напомнил военный эксперт Вадим Козюлин. Однако эти системы были одноразовыми: машина подрывалась вместе со взрывчаткой и управлялись по проводам, что делало ее более уязвимой. Осколки всегда могли перебить кабель и обездвижить машину.

Новейшие отечественные разработки превращают эту концепцию в многоразовый инструмент, что кардинально меняет экономику боя и тактические возможности подразделений, резюмировал Игорь Мурог.

— Возможность сброса взрывчатки позволяет не только экономить дорогостоящую роботизированную технику, но и проводить разведку, корректировку огня и повторные атаки одним и тем же аппаратом, — подчеркнул Козюлин.

Как в России обучают управлению роботами

Минобороны России начало масштабное обучение мотострелков использованию роботизированных боевых платформ, писали «Известия». В ходе подготовки солдаты изучают методы дистанционного управления ими, знакомятся с особенностями функционирования установленных на дронах систем вооружения и приемами точной настройки приборов целеуказания. Кроме того, они осваивают ремонт и техническое обслуживание машин непосредственно на поле боя.

Новая роботизированная техника приведет к изменению принципов планирования и реализации боевых операций. Современные комплексы могут нести тяжелое вооружение, такое как крупнокалиберные пулеметы и реактивные установки с неуправляемыми авиационными ракетами. Это увеличивает диапазон решаемых задач и позволяет наносить точечные удары по инфраструктуре противника, не ставя под угрозу жизнь собственных солдат.

Такие машины могут производить разведку территории, поддерживать огневой контакт с противником и выполнять ряд иных задач.

Богдан Степовой

Андрей Буевич