Войти
Ростех

Курганмашзавод поставил вездеход ТМ-140 для разведки полезных ископаемых в Якутии

374
0
+2
Гусеничный вездеход ТМ-140
Гусеничный вездеход ТМ-140.
Источник изображения: Высокоточные комплексы

Крупносерийное производство гусеничных cнегоболотоходов предприятие возобновило в прошлом году

Курганмашзавод холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех отгрузил первый в этом году гусеничный вездеход ТМ-140. Машина будет эксплуатироваться в Республике Саха (Якутия) в условиях снежной целины, вечной мерзлоты и горной местности.

Cнегоболотоход приобретен Хабаровским геологоразведочным предприятием холдинга «ОГК Групп». Он будет доставлять грузы геологам, ведущим разведку полезных ископаемых в Якутии. Машина прошла многоуровневые испытания и укомплектована пассажирским модулем, дополнительным баком и лебедкой.

Курганские снегоболотоходы зарекомендовали себя как надежная техника для работы в северных регионах. Кабина ТМ-140 вмещает до семи человек и обеспечивает комфорт в условиях низких температур. В жилом пассажирском модуле может удобно разместиться вахтенная смена из восьми человек. Запас хода машины грузоподъемностью 4 тонны при установке дополнительных топливных баков увеличивается с 550 до 870 км.

Гусеничные вездеходы Курганмашзавода успешно применяются в нефтегазовой и горной добывающей отрасли, используются поисково-спасательными отрядами МЧС России в северных регионах страны — Республиках Коми и Саха (Якутия), Архангельской и Мурманской областях, Чукотском автономном округе и Красноярском крае.

Напомним, что с прошлого года Курганмашзавод возобновил крупносерийное производство гусеничных плавающих вездеходов ТМ-140. В текущем плане производства — 40 машин. Приобрести технику можно будет в базовой комплектации с грузовой платформой, а также в комплектациях с пассажирским модулем, с кран-манипуляторной установкой либо модулем-мастерской. По желанию заказчика на любую из них возможен монтаж дополнительного оборудования.

ТМ-140 стал одним из героев видеопроекта Госкорпорации Ростех #НашКраш. В ходе испытаний машина выдержала прыжок в водоем с трамплина и смогла заехать в крутую гору с грузом массой 6 тонн, что в полтора раза превышает заявленную грузоподъемность отечественного снегоболотохода.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Высокоточные комплексы
Курганмашзавод
МЧС
Ростех
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.02 16:21
  • 14678
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.02 15:53
  • 1
В этом году в России планируют запустить 28-нанометровый литограф
  • 26.02 10:34
  • 1
Стало известно о разработке «неудержимой» ракеты мощнее «Орешника»
  • 26.02 07:15
  • 0
Комментарий к "Четыре года СВО: уроки и выводы"
  • 26.02 01:45
  • 0
Комментарий к "«Лондон приближает ядерную войну». Британия допустила появление войск на Украине"
  • 26.02 00:44
  • 1
Преимущество практически во всём: Пентагон оценил потенциал ВС РФ в зоне СВО
  • 26.02 00:24
  • 1
"Ростех" поставил партию зенитных управляемых ракет для "Панцирей"
  • 26.02 00:13
  • 1
Четыре года СВО: уроки и выводы
  • 25.02 23:48
  • 1
Новый российский "молот Судного дня" с дальностью 18 000 километров и 14 боеголовками (Sohu, Китай)
  • 25.02 23:37
  • 2
В США впервые поднят в воздух B-2 Spirit с новейшей системой связи ACS 4.0
  • 25.02 23:30
  • 4
Разработка самолета ЛМС-901 "Байкал" зашла в тупик
  • 25.02 23:19
  • 213
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 25.02 18:33
  • 1
ОДК внедрила высокоэффективный метод получения нанокомпозитных покрытий лопаток авиадвигателей
  • 25.02 13:37
  • 2
Второй самолет ЛМС-901 Байкал с двигателем ВК-800СМ начал полеты
  • 25.02 12:39
  • 1
«Лондон приближает ядерную войну». Британия допустила появление войск на Украине