Курганмашзавод поставил вездеход ТМ-140 для разведки полезных ископаемых в Якутии

Крупносерийное производство гусеничных cнегоболотоходов предприятие возобновило в прошлом году

Курганмашзавод холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех отгрузил первый в этом году гусеничный вездеход ТМ-140. Машина будет эксплуатироваться в Республике Саха (Якутия) в условиях снежной целины, вечной мерзлоты и горной местности.

Cнегоболотоход приобретен Хабаровским геологоразведочным предприятием холдинга «ОГК Групп». Он будет доставлять грузы геологам, ведущим разведку полезных ископаемых в Якутии. Машина прошла многоуровневые испытания и укомплектована пассажирским модулем, дополнительным баком и лебедкой.

Курганские снегоболотоходы зарекомендовали себя как надежная техника для работы в северных регионах. Кабина ТМ-140 вмещает до семи человек и обеспечивает комфорт в условиях низких температур. В жилом пассажирском модуле может удобно разместиться вахтенная смена из восьми человек. Запас хода машины грузоподъемностью 4 тонны при установке дополнительных топливных баков увеличивается с 550 до 870 км.

Гусеничные вездеходы Курганмашзавода успешно применяются в нефтегазовой и горной добывающей отрасли, используются поисково-спасательными отрядами МЧС России в северных регионах страны — Республиках Коми и Саха (Якутия), Архангельской и Мурманской областях, Чукотском автономном округе и Красноярском крае.

Напомним, что с прошлого года Курганмашзавод возобновил крупносерийное производство гусеничных плавающих вездеходов ТМ-140. В текущем плане производства — 40 машин. Приобрести технику можно будет в базовой комплектации с грузовой платформой, а также в комплектациях с пассажирским модулем, с кран-манипуляторной установкой либо модулем-мастерской. По желанию заказчика на любую из них возможен монтаж дополнительного оборудования.

ТМ-140 стал одним из героев видеопроекта Госкорпорации Ростех #НашКраш. В ходе испытаний машина выдержала прыжок в водоем с трамплина и смогла заехать в крутую гору с грузом массой 6 тонн, что в полтора раза превышает заявленную грузоподъемность отечественного снегоболотохода.