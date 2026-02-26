Войти
Деловая газета "Взгляд"

Еврокомиссия отказалась финансировать милитаризацию граничащих с Россией стран

Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе
Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе.
Источник изображения: © Carl Court/ Getty Images

Еврокомиссия сообщила, что не намерена выделять дополнительные средства на проект милитаризации стран Евросоюза, граничащих с Россией, рассчитывая на внешние инвестиции.

Еврокомиссия не собирается выделять собственные средства на анонсированный ранее проект по милитаризации стран Евросоюза, граничащих с Россией. Об этом сообщил представитель ЕК Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе, пишет РИА "Новости".

Проект Еврокомиссии был направлен на повышение безопасности стран, граничащих с Россией, Белоруссией и Украиной, среди его целей – развитие инфраструктуры двойного назначения и полная переориентация логистики этих регионов на Европу.

Мерсье заявил: "Нет, новых денег не будет. Мы рассчитываем привлечь на этот проект порядка 28 миллиардов государственных и частных инвестиций". По его словам, Еврокомиссия надеется, что финансирование обеспечат другие источники, а не бюджет Евросоюза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, НАТО готовит против России балто-скандинавский кулак. Ранее литовское Минобороны объявило о совместном строительстве оборонительной линии с Латвией и Эстонией вдоль рубежей с Россией и Белоруссией.

А Таллин принял решение о строительстве военного городка в Нарве, где создадут 12 зданий для размещения до тысячи военнослужащих. При этом, эксперты отмечали, что немецкие военные отказываются рисковать жизнью ради Литвы.

Тимур Шайдуллин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Латвия
Литва
Россия
Украина
Эстония
Проекты
NATO
Евросоюз
