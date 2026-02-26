Войти
Польша собирается удвоить численность армии

Военнослужащий ВС Польши
Военнослужащий ВС Польши.
Источник изображения: Artur Widak/Global Look Press

Косиняк-Камыш: Польше нужно увеличить численность армии до 500 тыс. человек

Польше нужно увеличить численность армии до 500 тыс. человек. Об этом рассказал министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, передает телеканал TVP Info.

«Армия численностью в полмиллиона человек - это стратегическая цель на несколько лет, которую мы будем реализовывать», — сказал он.

Глава минобороны отметил, что речь идет как о профессиональной армии, так и о войсках территориальной обороны.

По официальным данным, в настоящий момент численность армии Польши составляет 218 тысяч человек.

В ноябре прошлого года агентство Reuters со ссылкой на польское министерство обороны писало, что Варшава запустит новую программу военной подготовки, а уже в 2026 году планирует обучить около 400 тысяч человек. В материале отмечается, что Вооруженные силы Польши уже стали третьей по величине армией НАТО, при этом республика планирует увеличить численность своих войск почти на треть в течение следующего десятилетия.

Ранее премьер Польши пообещал завоевать Балтийское море.

Георгий Галоян

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
