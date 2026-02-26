В Британии начал работу первый украинский производитель дронов для ВСУ

Источник изображения: topwar.ru

В Британии начал работу первый украинский завод Ukrspecsystems UK, который будет производить беспилотные летательные аппараты для военных. Об этом в своем телеграм-канале написал экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Соединенном Королевстве Валерий Залужный. Речь идёт о производственном комплексе компании «Укрспецсистемы» (Ukrspecsystems), специализирующейся на выпуске БПЛА для нужд армии.

По словам украинского посла, завод за пределами Украины станет шагом к усилению стратегического партнёрства между Киевом и Лондоном. За чей счет сей «банкет», Залужный не пишет.

Запуск производства в Великобритании имеет глубокую стратегическую логику. Это не перенос центра тяжести из Украины. Это расширение наших общих возможностей и создание второго контура устойчивости, гарантирующего непрерывность производства.

Украинская компания Ukrspecsystems, созданная еще в 2014 году, на британском предприятии займется в первую очередь производством разведывательных беспилотников собственной разработки, включая модели PD-2, Gekata и Shark. При этом инженерный центр компании остается на Украине, а производство будет интегрировано в «британское оборонительное пространство», пишет Залужный. Также было подписано соглашение о производстве дронов-перехватчиков.

Генеральный директор Ukrspecsystems UK ⁨Рори Чемберлен в интервью украинскому СМИ:

Ключевой момент: наши основные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также разработка систем останутся в Украине. Британская команда будет собирать отзывы и налаживать связи с Украиной.

В середине февраля Зеленский в ходе поездки на Мюнхенскую конференцию по безопасности посетил первое совместное немецко-украинское предприятие по производству БПЛА. Пока завод, созданный украинской компанией Frontline Robotics и немецким оборонным стартапом Quantum Systems, выпускает одну модель многофункционального FPV-дрона Linza 3.0. Всего до конца года будет произведено 10 000 беспилотников. Впоследствии запланировано расширение линейки БПЛА. Заявлено, что все они украинской разработки.

Источник изображения: topwar.ru

Как ранее заявил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, всего в стране в настоящее время работают чуть менее 500 предприятий, специализирующихся в основном на производстве БПЛА. Некоторые разрабатывают и выпускают наземные роботизированные комплексы (НРК). Недавно Киев принял решение впервые с 2022 года разрешить экспорт военной продукции украинского производства. Умеров оценил объем рынка таких изделий в 55 млрд долларов в год.

Впрочем, основная часть украинских производителей дронов в основном занимается ремонтом и отверточной сборкой БПЛА. Для маскировки подобные предприятия, на которых иногда работают два-три человека, размещаются в подвальных помещениях и гаражах. На фото одна из таких мастерских.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

А вот перенос производства БПЛА для ВСУ в Европу — это более серьезно. Помимо того, что Киев таким образом решает проблему их безопасной работы и насыщения армии дронами, идет активный процесс обмена технологиями с европейцами, у которых пока что с производством беспилотников не всё ладится. Тем более, что среди массы «гаражных кооперативов» на Украине, действительно, есть довольно серьезные предприятия, разрабатывающие и производящие собственные модели БПЛА. С использованием китайских комплектующих, конечно. Зато все дроны проходят проверку в реальных боевых условиях.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru