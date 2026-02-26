Войти
Lenta.ru

Принцип работы нового ударного «КУБа» объяснили

405
0
+1
Фото: Антон Вергун / РИА Новости
Фото: Антон Вергун / РИА Новости.

Эксперт Кнутов: «КУБ-10МЭ» поразит движущиеся цели под управлением оператора

Новые ударные аппараты «КУБ-10МЭ» с оптико-электронной системой смогут поражать цели под прямым управлением оператора. Принцип работы барражирующего боеприпаса объяснил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с News.ru.

«У этого БПЛА есть видеокамеры и ретрансляционный канал, который передает данные непосредственно к оператору. Дроновод управляет полетом этого беспилотника в реальном времени и направляет его на ту цель, которую необходимо поразить», — сказал он.

Ранее в феврале концерн «Калашников» сообщил о создании на основе опыта СВО боеприпаса «КУБ-10МЭ». Он стал первым российским аппаратом этого класса с дальностью полета более ста километров. Новый «КУБ» несет оптико-электронную систему наведения для уничтожения движущихся целей.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что «КУБ-10МЭ» благодаря большой дальности сможет поражать цели в глубине тыла противника.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.02 16:20
  • 14677
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.02 15:53
  • 1
В этом году в России планируют запустить 28-нанометровый литограф
  • 26.02 10:34
  • 1
Стало известно о разработке «неудержимой» ракеты мощнее «Орешника»
  • 26.02 07:15
  • 0
Комментарий к "Четыре года СВО: уроки и выводы"
  • 26.02 01:45
  • 0
Комментарий к "«Лондон приближает ядерную войну». Британия допустила появление войск на Украине"
  • 26.02 00:44
  • 1
Преимущество практически во всём: Пентагон оценил потенциал ВС РФ в зоне СВО
  • 26.02 00:24
  • 1
"Ростех" поставил партию зенитных управляемых ракет для "Панцирей"
  • 26.02 00:13
  • 1
Четыре года СВО: уроки и выводы
  • 25.02 23:48
  • 1
Новый российский "молот Судного дня" с дальностью 18 000 километров и 14 боеголовками (Sohu, Китай)
  • 25.02 23:37
  • 2
В США впервые поднят в воздух B-2 Spirit с новейшей системой связи ACS 4.0
  • 25.02 23:30
  • 4
Разработка самолета ЛМС-901 "Байкал" зашла в тупик
  • 25.02 23:19
  • 213
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 25.02 18:33
  • 1
ОДК внедрила высокоэффективный метод получения нанокомпозитных покрытий лопаток авиадвигателей
  • 25.02 13:37
  • 2
Второй самолет ЛМС-901 Байкал с двигателем ВК-800СМ начал полеты
  • 25.02 12:39
  • 1
«Лондон приближает ядерную войну». Британия допустила появление войск на Украине