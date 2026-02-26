Войти
Военное обозрение

Южная Корея предлагает беспилотный грузовик на водородном топливе от Hyundai

330
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Южная Корея собирается совершить прорыв в использовании альтернативных источников энергии для эксплуатации военной техники. Одним из рассматриваемых вариантов является водородное топливо для беспилотных наземных платформ. Речь идёт о платформе «Black Veil» («Чёрная вуаль»), разрабатываемой Hyundai Rotem.

Позиционируется эта платформа как «техника для выполнения длительных операций в зонах повышенной опасности».

«Black Veil» имеет полноприводное шасси, открытый грузовой отсек. Предназначена в том числе для перевозки военных грузов в рамках снабжения войск. Эта же платформа может использоваться и в боевом оснащении.

Добавляется, что силовая установка на основе водородных элементов даёт преимущество в сравнении с обычными аккумуляторными версиями. Например, это увеличенное время использования в рамках отдельной операции, а также быстрая заправка. Информации о том, какой именно запас хода у такой техники, не приводится. Если отталкиваться, например, от разработанных «обычных» автомобилей на водородном топливе, то для двигателя мощностью около 120 л.с. средний расход составляет около 1 кг водорода на 110-120 км.

О том, как именно предлагается осуществлять заправку этого беспилотного автомобиля в условиях боевых действий, не сообщается. По всей видимости, упор делается на то, что такая заправка может быть возможной на военной базе, с которой беспилотная платформа и выезжала.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Компании
Hyundai
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.02 16:20
  • 14677
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.02 15:53
  • 1
В этом году в России планируют запустить 28-нанометровый литограф
  • 26.02 10:34
  • 1
Стало известно о разработке «неудержимой» ракеты мощнее «Орешника»
  • 26.02 07:15
  • 0
Комментарий к "Четыре года СВО: уроки и выводы"
  • 26.02 01:45
  • 0
Комментарий к "«Лондон приближает ядерную войну». Британия допустила появление войск на Украине"
  • 26.02 00:44
  • 1
Преимущество практически во всём: Пентагон оценил потенциал ВС РФ в зоне СВО
  • 26.02 00:24
  • 1
"Ростех" поставил партию зенитных управляемых ракет для "Панцирей"
  • 26.02 00:13
  • 1
Четыре года СВО: уроки и выводы
  • 25.02 23:48
  • 1
Новый российский "молот Судного дня" с дальностью 18 000 километров и 14 боеголовками (Sohu, Китай)
  • 25.02 23:37
  • 2
В США впервые поднят в воздух B-2 Spirit с новейшей системой связи ACS 4.0
  • 25.02 23:30
  • 4
Разработка самолета ЛМС-901 "Байкал" зашла в тупик
  • 25.02 23:19
  • 213
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 25.02 18:33
  • 1
ОДК внедрила высокоэффективный метод получения нанокомпозитных покрытий лопаток авиадвигателей
  • 25.02 13:37
  • 2
Второй самолет ЛМС-901 Байкал с двигателем ВК-800СМ начал полеты
  • 25.02 12:39
  • 1
«Лондон приближает ядерную войну». Британия допустила появление войск на Украине