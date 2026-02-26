Южная Корея предлагает беспилотный грузовик на водородном топливе от Hyundai

Источник изображения: topwar.ru

Южная Корея собирается совершить прорыв в использовании альтернативных источников энергии для эксплуатации военной техники. Одним из рассматриваемых вариантов является водородное топливо для беспилотных наземных платформ. Речь идёт о платформе «Black Veil» («Чёрная вуаль»), разрабатываемой Hyundai Rotem.

Позиционируется эта платформа как «техника для выполнения длительных операций в зонах повышенной опасности».

«Black Veil» имеет полноприводное шасси, открытый грузовой отсек. Предназначена в том числе для перевозки военных грузов в рамках снабжения войск. Эта же платформа может использоваться и в боевом оснащении.

Добавляется, что силовая установка на основе водородных элементов даёт преимущество в сравнении с обычными аккумуляторными версиями. Например, это увеличенное время использования в рамках отдельной операции, а также быстрая заправка. Информации о том, какой именно запас хода у такой техники, не приводится. Если отталкиваться, например, от разработанных «обычных» автомобилей на водородном топливе, то для двигателя мощностью около 120 л.с. средний расход составляет около 1 кг водорода на 110-120 км.

О том, как именно предлагается осуществлять заправку этого беспилотного автомобиля в условиях боевых действий, не сообщается. По всей видимости, упор делается на то, что такая заправка может быть возможной на военной базе, с которой беспилотная платформа и выезжала.