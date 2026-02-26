Британская пресса: русские разрабатывают ракету, которая мощнее «Орешника»

Источник изображения: topwar.ru

Второе применение ВС РФ ракетного комплекса «Орешник» для ударов по целям на западе Украины, да еще вблизи с польской границей, не на шутку всполошило европейцев. Там после первого раза быстро прикинули, за какое время гиперзвуковая БРСД, которую невозможно перехватить существующими средствами ПВО, долетит до столиц на континенте и Британских островов.

Источник изображения: topwar.ru

Президент Франции Макрон призвал европейцев объединиться и срочно разработать аналог «Орешника». Над этим заявлением откровенно посмеялись даже не сведующие в оружии жители стран Старого света, не говоря уже об экспертах.

Ряд европейских стран совместными усилиями несколько лет пытаются разработать концепт истребителя пятого поколения. Пока не получается. Поэтому решили модернизировать многоцелевые самолеты четвертого поколения Eurofighter Typhoon, в основном за счет улучшения аэродинамики.

И вот новая паника, которую на этот раз поднял один из британских таблоидов. Издание каким-то неведомым образом выяснило, что в России полным ходом идет разработка новейшей гиперзвуковой ракеты с превосходящими «Орешник» характеристиками. Пишут, что «неудержимая ракета» способна долететь с территории РФ до Лондона всего за восемь минут. По информации авторов материала, перспективная БРСД сможет нести сразу восемь боеголовок, в том числе ядерных, и поражать цели на глубине до 30 метров.

Британский таблоид приводит высказывание по этому поводу военного эксперта, полковника в отставке Виктора Баранца, который назвал новую российскую разработку «сыном "Орешника"». По его словам, ракета получит усовершенствованные системы наведения, что должно довести точность попадания до нулевого отклонения. Кроме того, заявил эксперт, инженеры изучают конструкцию с более тяжёлой полезной нагрузкой и усовершенствованной топливной системой.

Мы действительно разрабатываем и испытываем ракету, которая будет мощнее «Орешника». У нее будут улучшенные характеристики боевой части.

Баранец отметил, что это сделает оружие более эффективным не только против украинских объектов, но и для возможного воздействия на страны Запада. Официального подтверждения создания новой ракеты не было.

Ранее одно из британских изданий писало, что баллистические ракеты комплекса «Орешник», развернутые в Белоруссии, способны долететь до Лондона всего за восемь минут — в разы быстрее, чем с территории России. В начале февраля телеграм-канал «Военная хроника» сообщил, что американские спутники Planet Labs якобы смогли сфотографировать самоходные пусковые установки ракетного комплекса «Орешник» на аэродроме «Кричев-6» в Могилевской области Белоруссии.