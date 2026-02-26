Мантуров рассказал об увеличении гособоронзаказа для Росгвардии в 2025 году

Мантуров: объем гособоронзаказа для Росгвардии вырос в 1,5 раза в 2025 году

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Объемы гособоронзаказа на поставку вооружений и военной техники для Росгвардии были в 2025 году увеличены в полтора раза, сообщил первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров.

Мантуров принял участие в расширенном заседании итоговой коллегии Росгвардии.

"Исходя из потребностей и предложений ведомства, правительство сохраняет курс на его системную поддержку. В этой работе акцент сделан на укреплении материально-технической базы войск и повышении их боеспособности. В прошлом году объемы гособоронзаказа на поставку вооружений и военной техники для Росгвардии были увеличены почти в полтора раза", - приводит слова Мантурова его секретариат.