Войти
ЦАМТО

ВС Ирландии планируют приобрести крупную партию французских вооружений

338
0
0
Французская гаубица CAESAR
Французская гаубица CAESAR.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Cover Images

ЦАМТО, 25 февраля. Власти Ирландии ведут подготовку к приобретению боевых бронированных машин и самоходных артиллерийских систем французского производства в рамках модернизации Вооруженных сил страны.

Впервые об этом 21 февраля сообщила французская газета La Tribune. Сделка предусматривает принятие до 2030 года на вооружение ВС Ирландии нескольких сотен единиц бронетехники, включая тяжелые многоцелевые бронированные машины "Гриффон", легкие многоцелевые бронированные машины "Сервал", бронированные разведывательные машины "Ягуар", а также "около полудюжины" 155-мм самоходных гаубиц CAESAR производства KNDS France. Техника разработана в рамках программы модернизации СВ Франции SCORPION.

Соглашение о поставке может быть подписано в ходе визита в Дублин министра вооруженных сил Франции Катрин Вотрен, который ожидается весной 2026 года.

По оценкам, общая стоимость покупки может составить от 500 млн. до 1 млрд. евро. Как предполагается закупка техники будет произведена несколькими траншами. Поставки планируется выполнить до 2030 года.

По оценке аналитиков, данный шаг превратит Силы обороны Ирландии из легковооруженного миротворческого контингента в армию, подготовленную к участию в конвенциональном конфликте.

Модернизация направлена на замену устаревших ББМ "Пиранья-3" с колесной формулой 8x8 и бронемашин RG-32M с колесной формулой 4x4, закупленных в 1990-х и начале 2000-х годов, соответственно. Переход на французскую бронетехнику обеспечит ВС Ирландии оперативную совместимость с Вооруженными силами Франции и Бельгии, позволит эффективно участвовать в операциях под эгидой ЕС, а также многонациональных операциях.

В случае подтверждения приобретения, оно также ознаменует смену приоритетов Ирландии в сфере военно-технического сотрудничества. За последнее десятилетие, с 2015 по 2024 гг., Дублин заказал французские вооружения всего на 53,1 млн. евро. Контракт на сумму более 1 млрд. евро превратит Ирландию в крупного покупателя бронетехники французского производства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Ирландия
Франция
Проекты
Piranha
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.02 16:08
  • 14676
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.02 15:53
  • 1
В этом году в России планируют запустить 28-нанометровый литограф
  • 26.02 10:34
  • 1
Стало известно о разработке «неудержимой» ракеты мощнее «Орешника»
  • 26.02 07:15
  • 0
Комментарий к "Четыре года СВО: уроки и выводы"
  • 26.02 01:45
  • 0
Комментарий к "«Лондон приближает ядерную войну». Британия допустила появление войск на Украине"
  • 26.02 00:44
  • 1
Преимущество практически во всём: Пентагон оценил потенциал ВС РФ в зоне СВО
  • 26.02 00:24
  • 1
"Ростех" поставил партию зенитных управляемых ракет для "Панцирей"
  • 26.02 00:13
  • 1
Четыре года СВО: уроки и выводы
  • 25.02 23:48
  • 1
Новый российский "молот Судного дня" с дальностью 18 000 километров и 14 боеголовками (Sohu, Китай)
  • 25.02 23:37
  • 2
В США впервые поднят в воздух B-2 Spirit с новейшей системой связи ACS 4.0
  • 25.02 23:30
  • 4
Разработка самолета ЛМС-901 "Байкал" зашла в тупик
  • 25.02 23:19
  • 213
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 25.02 18:33
  • 1
ОДК внедрила высокоэффективный метод получения нанокомпозитных покрытий лопаток авиадвигателей
  • 25.02 13:37
  • 2
Второй самолет ЛМС-901 Байкал с двигателем ВК-800СМ начал полеты
  • 25.02 12:39
  • 1
«Лондон приближает ядерную войну». Британия допустила появление войск на Украине