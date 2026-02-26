ВС Ирландии планируют приобрести крупную партию французских вооружений

ЦАМТО, 25 февраля. Власти Ирландии ведут подготовку к приобретению боевых бронированных машин и самоходных артиллерийских систем французского производства в рамках модернизации Вооруженных сил страны.

Впервые об этом 21 февраля сообщила французская газета La Tribune. Сделка предусматривает принятие до 2030 года на вооружение ВС Ирландии нескольких сотен единиц бронетехники, включая тяжелые многоцелевые бронированные машины "Гриффон", легкие многоцелевые бронированные машины "Сервал", бронированные разведывательные машины "Ягуар", а также "около полудюжины" 155-мм самоходных гаубиц CAESAR производства KNDS France. Техника разработана в рамках программы модернизации СВ Франции SCORPION.

Соглашение о поставке может быть подписано в ходе визита в Дублин министра вооруженных сил Франции Катрин Вотрен, который ожидается весной 2026 года.

По оценкам, общая стоимость покупки может составить от 500 млн. до 1 млрд. евро. Как предполагается закупка техники будет произведена несколькими траншами. Поставки планируется выполнить до 2030 года.

По оценке аналитиков, данный шаг превратит Силы обороны Ирландии из легковооруженного миротворческого контингента в армию, подготовленную к участию в конвенциональном конфликте.

Модернизация направлена на замену устаревших ББМ "Пиранья-3" с колесной формулой 8x8 и бронемашин RG-32M с колесной формулой 4x4, закупленных в 1990-х и начале 2000-х годов, соответственно. Переход на французскую бронетехнику обеспечит ВС Ирландии оперативную совместимость с Вооруженными силами Франции и Бельгии, позволит эффективно участвовать в операциях под эгидой ЕС, а также многонациональных операциях.

В случае подтверждения приобретения, оно также ознаменует смену приоритетов Ирландии в сфере военно-технического сотрудничества. За последнее десятилетие, с 2015 по 2024 гг., Дублин заказал французские вооружения всего на 53,1 млн. евро. Контракт на сумму более 1 млрд. евро превратит Ирландию в крупного покупателя бронетехники французского производства.