Названы предпосылки для избирательного применения «Искандеров»

Усиление РУК позволяет избирательно применять ОТРК «Искандер»

Усиление разведывательно-ударного контура (РУК) Вооруженных сил России за счет новых средств разведки и поражения позволяет сохранять ракеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» для приоритетных целей. Предпосылки для избирательного применения ОТРК назвал Telegram-канал «Военная хроника».

Автор обратил внимание на сообщение о создании нового управляемого боеприпаса «КУБ-10МЭ» дальностью более ста километров. Отмечается, что изделие еще больше сократит зону, которую Вооруженные силы Украины могут считать относительно безопасным тылом.

Подобные аппараты делают РУК армии России более гибким и оперативным. «Это не означает полного отказа от РСЗО или оперативно-тактических комплексов вроде "Искандера", но создает возможность использовать их более избирательно, снижая текущий расход и формируя резерв для более приоритетных целей», — говорится в сообщении.

Ранее в феврале концерн «Калашников» сообщил о создании аппарата «КУБ-10МЭ». Беспилотник предназначен для высокоточного поражения легкобронированной техники и тыловых объектов противника.

В декабре стало известно, что «Калашников» поставил все управляемые боеприпасы «КУБ-2» государственному заказчику по контракту прошлого года.