Показан полёт первого «летающего автомобиля» над Токийским заливом

Источник изображения: topwar.ru

То, что еще недавно представлялось как фантастика, становится обыденностью. Японский стартап SkyDrive показал демонстрационное видео полета первого беспилотного «летающего автомобиля» SD-05, сообщает агентство Kyodo News.

Демонстрационный полет был организован совместно с компанией Mitsubishi Estate и корпорацией Kanematsu. Аппарат с дистанционным управлением пролетел над Токийским заливом около трех с половиной минут, преодолев примерно 150 метров.

В демо-видео показан терминал, где операторы «летающих автомобилей» контролируют взлеты и посадки, а пассажиры проходят регистрацию и досмотр в целях безопасности.

В марте 2024 года сообщалось, что SkyDrive совместно с компанией Suzuki начала производство летающего автомобиля SD-05. Машина рассчитана на перевозку трёх пассажиров. Дрон оснащен 12 винтовыми электрическими двигателями, работающими от аккумулятора, и способен осуществлять вертикальные взлет и посадку. Заявленная максимальная скорость SD-05 достигает 100 км/час. Дальность полета — до 40 километров. Максимальный взлетный вес аппарата​ — 1400 кг.

Источник изображения: topwar.ru

По сути SD-05 — это небольшой электрический вертолет. Благодаря компактным размерам (11,5 м x 11,3 м x 3 м) и небольшому весу он может приземляться в гораздо большем количестве мест, чем обычные вертолеты и другие летательные аппараты. Ожидается, что в продажу «летающий автомобиль» поступит уже в нынешнем году после завершения сертификации.

Ранее представитель SkyDrive сообщил, что SD-05 будет востребован в городских условиях спецслужбами и может использоваться в качестве такси. Министерство транспорта Японии уже начало разрабатывать новую дорожную карту специально для летающих авто. Японские компании планируют выпускать около 100 машин в год. Сколько будет стоить SD-05, пока не сообщается.

  В новости упоминаются
Страны
Япония
