Мишустин рассказал о росте поставок вооружений в зону СВО

Мишустин заявил о росте поставок техники в зону СВО на десятки процентов

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год, заявил о росте поставок ряда востребованных образцов вооружений и техники в зону СВО на десятки процентов в 2025 году.

"Правительство обеспечивает Вооруженные силы, задействованные в специальной военной операции, необходимым вооружением и техникой, финансовыми ресурсами. Поставки отдельных востребованных образцов выросли на десятки процентов. Особую благодарность хочу выразить всем предприятиям, людям, которые делают эту продукцию, работая на свою страну, на победу", - сказал Мишустин.