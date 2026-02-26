ВВС Португалии получили очередной вертолет UH-60L

ЦАМТО, 25 февраля. Командование ВВС Португалии объявило о доставке в страну 21 февраля приобретенного на вторичном рынке модернизированного вертолета UH-60L "Блэк Хок".

Это 6-й вертолет линейки "Блэк Хок", а также вторая машина версии UH-60L, полученная ВВС Португалии. Предварительная приемка вертолета завершилась 28 января в США. Доставка была произведена самолетом KC-390 ВВС Португалии.

Вертолет войдет в состав 551-й эскадрильи "Пантерас", размещенной на 8-й авиабазе ВВС страны. В ближайшие недели он пройдет испытания перед принятием на вооружение. Основной задачей 551-й эскадрильи является борьба с пожарами в сельской местности и переброска подразделений.

Как сообщал ЦАМТО, командование логистики ВВС Португалии в сентябре 2024 года подписало с американской компанией Ace Aeronautics соглашение на поставку трех модернизированных вертолетов UH-60L "Блэк Хок" и пакета обучения. Стоимость закупки составляет 20,9 млн. евро (24,4 млн. долл.). Финансирование осуществляется, в основном, за счет средств Европейского союза. Поставки должны быть выполнены в течение 2025-2026 гг. С учетом этого контракта, общее число заказанных для ВВС Португалии вертолетов "Блэк Хок" достигло 9 ед.

Первый вертолет UH-60L, прошедший модернизацию на военном предприятии СВ США в Корпус-Кристи, ВВС Португалии получили в октябре 2025 года.

Заказанные UH-60L дополнят шесть модернизированных вертолетов UH-60A "Блэк Хок", приобретенных у компании Arista Aviation (ныне United Aero Group) в 2022 году. Португалия также приобрела для этих UH-60 новое оборудование, включая легкие крепления FN Herstal для пулеметов калибра 7,62х51 мм и вертолетную систему поддержки медицинских миссий UHMMSS (Utility Helicopter Medical Mission Support System). На текущий момент поставлены 4 вертолета.

Недавно был объявлен новый открытый тендер на приобретение четырех вертолетов для медицинской эвакуации. Ожидается, что в перспективе парк вертолетов "Блэк Хок" ВС Португалии достигнет 13 ед.