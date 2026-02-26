Войти
ЦАМТО

ВВС Португалии получили очередной вертолет UH-60L

324
0
0
UH-60L Black Hawk
Многоцелевой вертолет Sikorsky UH-60L Black Hawk армейской авиации Саудовской Аравии, 2014 год.
Источник изображения: twitter.com/MbKS15

ЦАМТО, 25 февраля. Командование ВВС Португалии объявило о доставке в страну 21 февраля приобретенного на вторичном рынке модернизированного вертолета UH-60L "Блэк Хок".

Это 6-й вертолет линейки "Блэк Хок", а также вторая машина версии UH-60L, полученная ВВС Португалии. Предварительная приемка вертолета завершилась 28 января в США. Доставка была произведена самолетом KC-390 ВВС Португалии.

Вертолет войдет в состав 551-й эскадрильи "Пантерас", размещенной на 8-й авиабазе ВВС страны. В ближайшие недели он пройдет испытания перед принятием на вооружение. Основной задачей 551-й эскадрильи является борьба с пожарами в сельской местности и переброска подразделений.

Как сообщал ЦАМТО, командование логистики ВВС Португалии в сентябре 2024 года подписало с американской компанией Ace Aeronautics соглашение на поставку трех модернизированных вертолетов UH-60L "Блэк Хок" и пакета обучения. Стоимость закупки составляет 20,9 млн. евро (24,4 млн. долл.). Финансирование осуществляется, в основном, за счет средств Европейского союза. Поставки должны быть выполнены в течение 2025-2026 гг. С учетом этого контракта, общее число заказанных для ВВС Португалии вертолетов "Блэк Хок" достигло 9 ед.

Первый вертолет UH-60L, прошедший модернизацию на военном предприятии СВ США в Корпус-Кристи, ВВС Португалии получили в октябре 2025 года.

Заказанные UH-60L дополнят шесть модернизированных вертолетов UH-60A "Блэк Хок", приобретенных у компании Arista Aviation (ныне United Aero Group) в 2022 году. Португалия также приобрела для этих UH-60 новое оборудование, включая легкие крепления FN Herstal для пулеметов калибра 7,62х51 мм и вертолетную систему поддержки медицинских миссий UHMMSS (Utility Helicopter Medical Mission Support System). На текущий момент поставлены 4 вертолета.

Недавно был объявлен новый открытый тендер на приобретение четырех вертолетов для медицинской эвакуации. Ожидается, что в перспективе парк вертолетов "Блэк Хок" ВС Португалии достигнет 13 ед.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Португалия
США
Продукция
KC-390
UH-60
Компании
FN Herstal
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.02 16:08
  • 14676
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.02 15:53
  • 1
В этом году в России планируют запустить 28-нанометровый литограф
  • 26.02 10:34
  • 1
Стало известно о разработке «неудержимой» ракеты мощнее «Орешника»
  • 26.02 07:15
  • 0
Комментарий к "Четыре года СВО: уроки и выводы"
  • 26.02 01:45
  • 0
Комментарий к "«Лондон приближает ядерную войну». Британия допустила появление войск на Украине"
  • 26.02 00:44
  • 1
Преимущество практически во всём: Пентагон оценил потенциал ВС РФ в зоне СВО
  • 26.02 00:24
  • 1
"Ростех" поставил партию зенитных управляемых ракет для "Панцирей"
  • 26.02 00:13
  • 1
Четыре года СВО: уроки и выводы
  • 25.02 23:48
  • 1
Новый российский "молот Судного дня" с дальностью 18 000 километров и 14 боеголовками (Sohu, Китай)
  • 25.02 23:37
  • 2
В США впервые поднят в воздух B-2 Spirit с новейшей системой связи ACS 4.0
  • 25.02 23:30
  • 4
Разработка самолета ЛМС-901 "Байкал" зашла в тупик
  • 25.02 23:19
  • 213
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 25.02 18:33
  • 1
ОДК внедрила высокоэффективный метод получения нанокомпозитных покрытий лопаток авиадвигателей
  • 25.02 13:37
  • 2
Второй самолет ЛМС-901 Байкал с двигателем ВК-800СМ начал полеты
  • 25.02 12:39
  • 1
«Лондон приближает ядерную войну». Британия допустила появление войск на Украине