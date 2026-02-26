Источник изображения: topwar.ru

Представитель МИД Китая Мао Нин в ходе брифинга заявила, что Пекин считает недопустимым применение ядерных вооружений и начало ядерной войны.

Мао Нин подчеркивает, что Пекин считает необходимым неукоснительное соблюдение действующих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия. При этом, как известно, США отказались продлевать действие ДСНВ, что может спровоцировать возобновление «гонки вооружений», ряд европейских стран настойчиво выражают готовность разместить на своей территории ядерное оружие, а Британия и Франция и вовсе планируют вооружить ЯО украинских боевиков.

До недавнего времени ДСНВ оставался последним элементом системы количественных ограничений и взаимных инспекций. Его окончательное прекращение означает исчезновение прозрачности в сфере стратегических арсеналов и возвращение к модели конкуренции без формальных рамок.

В позиции Вашингтона в вопросе продления ДСНВ основной акцент делается на необходимости вовлечения в этот договор Пекина. Попытка расширить формат диалога отражает стремление Вашингтона обеспечить транспарентность в отношении планов Китая, ядерный арсенал которого растет. Однако при этом американцы отказываются обсуждать ядерные потенциалы Франции и Великобритании, демонстрируя сохранение атлантической солидарности в стратегической сфере.

Между тем, с другой стороны, если все будут пребывать в полной уверенности, что возможность применения ядерного оружия полностью исключена, будет утрачен смысл обладания ядерным арсеналом...