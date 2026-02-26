Войти
Flotprom

Глава Морской коллегии объяснил трудности гражданского судостроения

399
0
0

Глава Морской коллегии объяснил трудности гражданского судостроения

Рост закупок зарубежного комплектующего оборудования в условиях санкций и сокращение объемов отечественного судостроения привели к проблемам со сроками и ценой производства судов в России. Об этом заявил помощник президента РФ – председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Значительная часть комплектующих изделий продолжает закупаться за границей, что негативно сказывается на сроках поставки, ритмичности работы судостроительных заводов, а также приводит к задержке постройки судов и возрастанию их цены", – цитирует Интерфакс его выступление на совещании по вопросам разработки и производства судового комплектующего оборудования для гражданского флота.

Визит Николая Патрушева на завод "Красное Сормово"

ОСК


Увеличение закупок зарубежного комплектующего оборудования в условиях секторальных санкций Запада также привело к дефициту, сообщил глава Морской коллегии.

Он отметил, что особенно остро ощущается недостаток силовых агрегатов – главных двигателей и генераторов; сложного электронного оборудования – систем навигации, связи, радиолокации и управления; палубного оборудования – шпилей и лебедок, а также специализированной техники для сжижения газа, переработки рыбы и других морских биоресурсов.

Также, по его словам, внедрение в судостроительное производство нового российского судового комплектующего оборудования осуществляется медленно. Его доля на рынке отечественного гражданского судостроения по различным типам судов составляет от 5% до 60%, сообщил Патрушев.

Он подчеркнул, что ритмичная поставка судового комплектующего оборудования на судостроительные заводы является важнейшим условием своевременной и качественной постройки судов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Красное Сормово
Персоны
Патрушев Николай
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.02 16:08
  • 14676
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.02 15:53
  • 1
В этом году в России планируют запустить 28-нанометровый литограф
  • 26.02 10:34
  • 1
Стало известно о разработке «неудержимой» ракеты мощнее «Орешника»
  • 26.02 07:15
  • 0
Комментарий к "Четыре года СВО: уроки и выводы"
  • 26.02 01:45
  • 0
Комментарий к "«Лондон приближает ядерную войну». Британия допустила появление войск на Украине"
  • 26.02 00:44
  • 1
Преимущество практически во всём: Пентагон оценил потенциал ВС РФ в зоне СВО
  • 26.02 00:24
  • 1
"Ростех" поставил партию зенитных управляемых ракет для "Панцирей"
  • 26.02 00:13
  • 1
Четыре года СВО: уроки и выводы
  • 25.02 23:48
  • 1
Новый российский "молот Судного дня" с дальностью 18 000 километров и 14 боеголовками (Sohu, Китай)
  • 25.02 23:37
  • 2
В США впервые поднят в воздух B-2 Spirit с новейшей системой связи ACS 4.0
  • 25.02 23:30
  • 4
Разработка самолета ЛМС-901 "Байкал" зашла в тупик
  • 25.02 23:19
  • 213
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 25.02 18:33
  • 1
ОДК внедрила высокоэффективный метод получения нанокомпозитных покрытий лопаток авиадвигателей
  • 25.02 13:37
  • 2
Второй самолет ЛМС-901 Байкал с двигателем ВК-800СМ начал полеты
  • 25.02 12:39
  • 1
«Лондон приближает ядерную войну». Британия допустила появление войск на Украине