Глава Морской коллегии объяснил трудности гражданского судостроения

Рост закупок зарубежного комплектующего оборудования в условиях санкций и сокращение объемов отечественного судостроения привели к проблемам со сроками и ценой производства судов в России. Об этом заявил помощник президента РФ – председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Значительная часть комплектующих изделий продолжает закупаться за границей, что негативно сказывается на сроках поставки, ритмичности работы судостроительных заводов, а также приводит к задержке постройки судов и возрастанию их цены", – цитирует Интерфакс его выступление на совещании по вопросам разработки и производства судового комплектующего оборудования для гражданского флота.

Визит Николая Патрушева на завод "Красное Сормово" ОСК

Увеличение закупок зарубежного комплектующего оборудования в условиях секторальных санкций Запада также привело к дефициту, сообщил глава Морской коллегии.

Он отметил, что особенно остро ощущается недостаток силовых агрегатов – главных двигателей и генераторов; сложного электронного оборудования – систем навигации, связи, радиолокации и управления; палубного оборудования – шпилей и лебедок, а также специализированной техники для сжижения газа, переработки рыбы и других морских биоресурсов.

Также, по его словам, внедрение в судостроительное производство нового российского судового комплектующего оборудования осуществляется медленно. Его доля на рынке отечественного гражданского судостроения по различным типам судов составляет от 5% до 60%, сообщил Патрушев.

Он подчеркнул, что ритмичная поставка судового комплектующего оборудования на судостроительные заводы является важнейшим условием своевременной и качественной постройки судов.