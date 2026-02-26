Войти
Lenta.ru

На РОС допустили отправку мышей

342
0
0
Фото: Aleksandr Pobeda / Shutterstock / Fotodom
Фото: Aleksandr Pobeda / Shutterstock / Fotodom.

ИМБП РАН: На перспективную Российскую орбитальную станцию могут отправить мышей

На перспективную Российскую орбитальную станцию (РОС) могут отправить мышей, допустили в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН). Об этом сообщает ТАСС.

«На сегодняшний день нет запланированных экспериментов с животными на борту РОС. Однако можно предположить, что в дальнейшем эксперименты с мышами могут быть запланированы», — заявили в организации.

Там добавили, что в примерно в 2030 году мыши могут отправиться в космос на спутнике «Бион-М» № 3.

В декабре глава РАН Геннадий Красников заявил, что результаты эксперимента с российским биологическим спутником «Бион-М» № 2 стали существенным вкладом в мировую науку.

Спускаемый аппарат российского спутника «Бион-М» №2 с мышами приземлился в Оренбуржье в сентябре.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Бион КА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.02 16:08
  • 14676
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.02 15:53
  • 1
В этом году в России планируют запустить 28-нанометровый литограф
  • 26.02 10:34
  • 1
Стало известно о разработке «неудержимой» ракеты мощнее «Орешника»
  • 26.02 07:15
  • 0
Комментарий к "Четыре года СВО: уроки и выводы"
  • 26.02 01:45
  • 0
Комментарий к "«Лондон приближает ядерную войну». Британия допустила появление войск на Украине"
  • 26.02 00:44
  • 1
Преимущество практически во всём: Пентагон оценил потенциал ВС РФ в зоне СВО
  • 26.02 00:24
  • 1
"Ростех" поставил партию зенитных управляемых ракет для "Панцирей"
  • 26.02 00:13
  • 1
Четыре года СВО: уроки и выводы
  • 25.02 23:48
  • 1
Новый российский "молот Судного дня" с дальностью 18 000 километров и 14 боеголовками (Sohu, Китай)
  • 25.02 23:37
  • 2
В США впервые поднят в воздух B-2 Spirit с новейшей системой связи ACS 4.0
  • 25.02 23:30
  • 4
Разработка самолета ЛМС-901 "Байкал" зашла в тупик
  • 25.02 23:19
  • 213
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 25.02 18:33
  • 1
ОДК внедрила высокоэффективный метод получения нанокомпозитных покрытий лопаток авиадвигателей
  • 25.02 13:37
  • 2
Второй самолет ЛМС-901 Байкал с двигателем ВК-800СМ начал полеты
  • 25.02 12:39
  • 1
«Лондон приближает ядерную войну». Британия допустила появление войск на Украине