В России разработали управляемый боеприпас с дальностью полета более 100 км

Концерн «Калашников»: создан первый боеприпас с дальностью полета свыше 100 км

Российские разработчики, задействованные в концерне «Калашников», создали первый в стране комплекс с управляемыми боеприпасами (УБ) тактического класса КУБ-10МЭ с дальностью полета более 100 км. Об этом в среду, 25 февраля, сообщили на сайте пресс-службы концерна.

«КУБ-10МЭ способен выполнять задачи на высотах от 80 до 1,8 тыс. м с крейсерской скоростью 120 км/ч в дневное и ночное время суток, в простых и сложных метеоусловиях, при ветре порывами до 10 м/с, в диапазоне температур от –30 до +40 градусов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представленный аппарат был создан в рекордно короткие сроки с учетом опыта активного применения УБ в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Он имеет принципиальные отличия от предшествующих моделей — во-первых, является более защищенным, а во-вторых, снабжен оптико-электронной системой наведения. Последняя функция, как подчеркивается, способствует снабженному совершать аэрофото- и видеосъемку КУБ-10МЭ выявлять и поражать находящиеся в движении цели.

Разработка была создана с целью противодействия небронированной, легкобронированной военной технике и находящимся вне укрытия крупным летательным средствам, а также иному множеству военных объектов.

В пресс-службе госкорпорации «Ростех» 5 февраля рассказали о разработке их специалистами 30-миллиметрового патрона с шрапнельным снарядом и дистанционно управляемым взрывателем. Этот аппарат предназначался, как объяснили, для ликвидации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Также его можно использовать для противодействия барражирующим боеприпасам.