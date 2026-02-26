Reuters: Иран может закупить у Китая противокорабельные ракеты CM-302

YJ-12 – это китайская сверхзвуковая противокорабельная крылатая ракета следующего поколения. Впервые была показана во время проведения Парада Победы в 2015 году.

ЦАМТО, 25 февраля. Иран близок к сделке по закупке у КНР противокорабельных ракет CM-302 в преддверии возможного удара американских ВМС по ИРИ.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.

Президент США Дональд Трамп, 20 февраля отвечая на вопрос, планирует ли он наносить ограниченные удары по Ирану, заявил, что рассматривает такую возможность, при этом официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи в понедельник подчеркнул, что исламская республика будет рассматривать даже "ограниченный удар" со стороны Штатов как акт агрессии. Газета Washington Post со ссылкой на данные отслеживания полетов и спутниковые снимки во вторник сообщила, что уже более 150 самолетов военного назначения и примерно треть всех действующих американских кораблей сосредоточены вблизи ИРИ.

"Иран близок к заключению сделки с Китаем о закупке противокорабельных крылатых ракет, в то время как США развертывают крупные военно-морские силы у иранского побережья в преддверии возможных ударов по исламской республике", – говорится в публикации агентства.

Агентство отмечает, что сделка по закупке ракет CM-302 у КНР близка к заключению, однако дату их поставки в Иран все еще не согласовали. Источники агентства добавили, что переговоры по закупке между сторонами начались, по меньшей мере, два года назад и значительно ускорились после завершения конфликта между США, Израилем и ИРИ в июне 2025 года.

Справка ЦАМТО

YJ-12 – китайская авиационная сверхзвуковая противокорабельная крылатая ракета. YJ-12B – наземный вариант с дальностью действия около 300 км. Экспортный вариант сверхзвуковой ПКР CM-302 корпорации China Aerospace Science & Industry Corporation Limited (CASIC) был впервые представлен на выставке Airshow China 2016. Комплекс предлагается для всех трех видов вооруженных сил потенциального заказчика в наземном, морском и воздушном вариантах.

Как сообщалось на выставке, дальность полета экспортной версии ПКР – 280 км, масса боевой части – 250 кг, стартовая масса – 2000-2500 кг, вероятность поражения цели – 90%. Подлет выполняется на сверхмалых высотах, максимальная скорость – 3М и выше, крейсерская скорость на малых высотах – 1,5-2М. Система наведения – спутниковая с использованием китайской ГНС BeiDou и на конечном участке траектории – собственная ГСН.

По своей форме ракета YJ-12 напоминает удлиненную Х-31 (советская/российская тактическая управляемая ракета класса "воздух-поверхность"), а также близка по форме воздушной мишени GQM-163 "Койот".

Преимуществами китайской разработки эксперты считают возможность точно поражать боевые корабли противника на скорости от 2М (на низких высотах) до более 3М (полет на больших высотах).

На низких высотах ракета способна лететь со сверхзвуковой скоростью на протяжении всей своей траектории со снижением на высоту от 5 до 15 м над уровнем моря. Скорость ракеты в 3М достигается на больших высотах. При полете по такой траектории ракета может нанести поражение кораблю класса "фрегат" водоизмещением свыше 5000 т (масса боеголовки 250 кг).