Копенгаген обсуждает с украинской оборонной компанией Skyfall открытие производства в Дании

ЦАМТО, 25 февраля. Датское правительство обсуждает с украинской оборонной компанией Skyfall возможность открытия ее производства на территории Дании – второго по счету украинского предприятия в стране.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

В декабре 2025 года датское Министерство бизнеса и промышленности сообщило о начале строительства завода по производству твердого ракетного топлива украинской оборонной компании Fire Point на юге Дании. В начале февраля посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил в интервью "РИА Новости", что Дания хочет разместить на своей территории производство четырех-пяти компаний военно-промышленного комплекса Украины.

"Теперь мы начали обсуждение с украинской компанией Skyfall об открытии производства в Дании", – заявил министр, его слова приводятся в пресс-релизе на сайте датского Минобороны.

Как напоминает агентство, в сентябре 2025 года датский телеканал TV2 сообщил, что парламент Дании принял закон, позволяющий министру обороны страны Троэльсу Лунду Поульсену ускоренно строить военные объекты в обход законов, которые могут замедлить стройку. Как позднее сообщила телерадиокомпания DR, строительство завода украинской Fire Point будет проходить в обход 22 правил и законов, что датский министр бизнеса и промышленности Мортен Бедсков оправдал тем, что это временные меры.