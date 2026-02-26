ЦАМТО: информация СВР о планах передачи Киеву ЯО предотвратила катастрофу

ЦАМТО, 25 февраля. Обнародование Службой внешней разведки (СВР) информации о возможной передаче Киеву ядерного оружия должна свести на нет даже саму идею этой глобальной провокации и последующей мировой катастрофы.

Об этом агентству "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Во вторник СВР сообщила, что Великобритания и Франция активно работают над решением вопросов предоставления Киеву ядерного оружия и средства его доставки. Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.

"Обнародование данной информации Службой внешней разведки России, которая, очевидно, основана на реальных агентурных источниках в ряде западных стран, в частности в Лондоне и Париже, все-таки позволяет рассчитывать, что данная британо-французская акция реализована не будет. И от самой этой провокационной идеи Франция и Британия в итоге все-таки откажутся. Мы также рассчитываем, что США, со своей стороны, также предпримут необходимые меры давления на (президента Франции Эммануэля) Макрона и (британского премьера Кира) Стармера в целях предотвращения подобного сценария", – сказал И.Коротченко.

По его мнению, проблем, связанных с передачей ядерного боевого заряда с одной из французских ядерно-технических баз на Украину, с технической точки зрения нет. При этом, считает И.Коротченко, носителем такого боезаряда, вероятнее всего, могли бы стать крылатые ракеты "Фламинго" совместной украино-британской разработки.