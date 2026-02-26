Войти
Военное обозрение

Канада приняла решение поддержать Украину бронетехникой

343
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Канада поддержит Украину в ее «борьбе» с Россией, поставив новую партию вооружений. Как сообщает украинская пресса, Оттава приняла решение передать Киеву новую партию бронетранспортеров LAV 6.0 ACSV (8х8) и бронированных машин Roshel Senator (4x4).

Украинская армия в ближайшее время пополнится канадской бронетехникой, причем весьма в приличных объемах. Согласно заявлению канадского Минобороны, в скором времени на Украину будет отправлена партия военной техники, в которую войдут 66 бронетранспортеров General Dynamics LAV 6.0 ACSV (8х8) и 383 бронированных машин Roshel Senator (4x4).

Как подчеркивается, ранее Канада уже поставляла бронетранспортеры LAV 6.0 ACSV, причем в гораздо больших объемах. Данная бронетехника в боевых действиях себя никак не проявила, в основном она использовалась в качестве транспортных средств для доставки живой силы к линии фронта. Российские дроны эти бронетранспортеры «разбирали» на раз-два, поскольку никакой защиты они не имели. Имеется в виду «мангалы», решетки и все остальное, что сейчас используется на СВО.

Как пишут украинские ресурсы, данная помощь от Канады идет очень вовремя, потому что на сегодняшний день у ВСУ практически нет бронетехники, на линии фронта все чаще используются гражданские машины. Конечно, хотелось бы побольше, но и так хорошо. А еще канадцы обещают до 2029 года обучать украинских военных. Вот только непонятно чему, ведь в военном отношении украинская армия давно превосходит канадскую.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Россия
Украина
Компании
General Dynamics
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.02 16:08
  • 14676
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.02 15:53
  • 1
В этом году в России планируют запустить 28-нанометровый литограф
  • 26.02 10:34
  • 1
Стало известно о разработке «неудержимой» ракеты мощнее «Орешника»
  • 26.02 07:15
  • 0
Комментарий к "Четыре года СВО: уроки и выводы"
  • 26.02 01:45
  • 0
Комментарий к "«Лондон приближает ядерную войну». Британия допустила появление войск на Украине"
  • 26.02 00:44
  • 1
Преимущество практически во всём: Пентагон оценил потенциал ВС РФ в зоне СВО
  • 26.02 00:24
  • 1
"Ростех" поставил партию зенитных управляемых ракет для "Панцирей"
  • 26.02 00:13
  • 1
Четыре года СВО: уроки и выводы
  • 25.02 23:48
  • 1
Новый российский "молот Судного дня" с дальностью 18 000 километров и 14 боеголовками (Sohu, Китай)
  • 25.02 23:37
  • 2
В США впервые поднят в воздух B-2 Spirit с новейшей системой связи ACS 4.0
  • 25.02 23:30
  • 4
Разработка самолета ЛМС-901 "Байкал" зашла в тупик
  • 25.02 23:19
  • 213
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 25.02 18:33
  • 1
ОДК внедрила высокоэффективный метод получения нанокомпозитных покрытий лопаток авиадвигателей
  • 25.02 13:37
  • 2
Второй самолет ЛМС-901 Байкал с двигателем ВК-800СМ начал полеты
  • 25.02 12:39
  • 1
«Лондон приближает ядерную войну». Британия допустила появление войск на Украине