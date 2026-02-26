Войти
Военное обозрение

Израиль представил «не имеющий аналогов» сеткомёт DefendAir для перехвата дронов

357
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Спустя несколько месяцев после начала использования на СВО «отстреливаемых» сетей для перехвата дронов собственное «не имеющее аналогов в мире» техническое решение представила израильская компания ParaZero Technologies. Это решение воплощается в ружье, которое выстреливает сеткой, в которой в свою очередь запутывается дрон.

Израильская система «перехвата сетью» получила название DefendAir. Испытания её проводились в отношении целей, летящих со скоростью до 113 км/ч. По итогам испытаний было заявлено, что система «доказала свою способность останавливать воздушные угрозы в полёте».

Гендиректор израильской компании Ариэль Алон:

Мы рады продемонстрировать высокую и надежную работу DefendAir в сложных оперативных условиях. Мы считаем, что перехват угрозы, исходящей со скоростью 70 миль в час (значение в км/ч указано выше – прим. автора), представляет собой значительный шаг вперед в обеспечении защиты войск на современных полях сражений.

Сообщается, что сеть может быть выпущена не только из специального ружья-сеткомёта бойцом с земли, но также и с дрона-перехватчика.

Площадь запускаемой сетки варьируется от 9 до 25 квадратных метров. При использовании с дрона-перехватчика дрон-цель обнаруживается с помощью небольшого радара на расстоянии до 2 км. В компании говорят о том, что дрон-перехватчик с сеткомётом работает полностью в автономном режиме.

Дальность развёртывания сетки при выстреле из ружья составляет 35 м.

Наши бойцы на фронте говорят о том, что при работе с сеткомётом необходимо учитывать важное условие. Если оператор «чуть проспал» приближение беспилотника и тот прошёл точку полного развёртывания сети, то перехват чаще всего не приведёт к успеху – сеть не окутает дрон. Однако она может его просто сбить в момент полёта с развёртыванием.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.02 16:08
  • 14676
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.02 15:53
  • 1
В этом году в России планируют запустить 28-нанометровый литограф
  • 26.02 10:34
  • 1
Стало известно о разработке «неудержимой» ракеты мощнее «Орешника»
  • 26.02 07:15
  • 0
Комментарий к "Четыре года СВО: уроки и выводы"
  • 26.02 01:45
  • 0
Комментарий к "«Лондон приближает ядерную войну». Британия допустила появление войск на Украине"
  • 26.02 00:44
  • 1
Преимущество практически во всём: Пентагон оценил потенциал ВС РФ в зоне СВО
  • 26.02 00:24
  • 1
"Ростех" поставил партию зенитных управляемых ракет для "Панцирей"
  • 26.02 00:13
  • 1
Четыре года СВО: уроки и выводы
  • 25.02 23:48
  • 1
Новый российский "молот Судного дня" с дальностью 18 000 километров и 14 боеголовками (Sohu, Китай)
  • 25.02 23:37
  • 2
В США впервые поднят в воздух B-2 Spirit с новейшей системой связи ACS 4.0
  • 25.02 23:30
  • 4
Разработка самолета ЛМС-901 "Байкал" зашла в тупик
  • 25.02 23:19
  • 213
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 25.02 18:33
  • 1
ОДК внедрила высокоэффективный метод получения нанокомпозитных покрытий лопаток авиадвигателей
  • 25.02 13:37
  • 2
Второй самолет ЛМС-901 Байкал с двигателем ВК-800СМ начал полеты
  • 25.02 12:39
  • 1
«Лондон приближает ядерную войну». Британия допустила появление войск на Украине