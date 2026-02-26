Израиль представил «не имеющий аналогов» сеткомёт DefendAir для перехвата дронов

Источник изображения: topwar.ru

Спустя несколько месяцев после начала использования на СВО «отстреливаемых» сетей для перехвата дронов собственное «не имеющее аналогов в мире» техническое решение представила израильская компания ParaZero Technologies. Это решение воплощается в ружье, которое выстреливает сеткой, в которой в свою очередь запутывается дрон.

Израильская система «перехвата сетью» получила название DefendAir. Испытания её проводились в отношении целей, летящих со скоростью до 113 км/ч. По итогам испытаний было заявлено, что система «доказала свою способность останавливать воздушные угрозы в полёте».

Гендиректор израильской компании Ариэль Алон:

Мы рады продемонстрировать высокую и надежную работу DefendAir в сложных оперативных условиях. Мы считаем, что перехват угрозы, исходящей со скоростью 70 миль в час (значение в км/ч указано выше – прим. автора), представляет собой значительный шаг вперед в обеспечении защиты войск на современных полях сражений.

Сообщается, что сеть может быть выпущена не только из специального ружья-сеткомёта бойцом с земли, но также и с дрона-перехватчика.

Площадь запускаемой сетки варьируется от 9 до 25 квадратных метров. При использовании с дрона-перехватчика дрон-цель обнаруживается с помощью небольшого радара на расстоянии до 2 км. В компании говорят о том, что дрон-перехватчик с сеткомётом работает полностью в автономном режиме.

Дальность развёртывания сетки при выстреле из ружья составляет 35 м.

Наши бойцы на фронте говорят о том, что при работе с сеткомётом необходимо учитывать важное условие. Если оператор «чуть проспал» приближение беспилотника и тот прошёл точку полного развёртывания сети, то перехват чаще всего не приведёт к успеху – сеть не окутает дрон. Однако она может его просто сбить в момент полёта с развёртыванием.